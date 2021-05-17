Саган выиграл 10-й этап «Джиро д'Италия»
20:20
Победителем 10-го этапа веломногодневки «Джиро д'Италия» стал словак Петер Саган из команды BORA — hansgrohe. Он преодолел 139 километров за три часа, десять минут и 56 секунд.
Вторым стал колумбиец Фернандо Гавирия (UAE-Team Emirates). На третьей позиции итальянец Давиде Чимолаи (Israel Start-Up Nation). Призеры показали то же время, что и победитель.
В генеральной классификации лидирует колумбиец Иган Арли Бернал (Ineos Grenadiers). Вторым идет бельгиец Ремко Эвенпул (Deceuninck — Quick Step) — + 0.14. Россиянин Александр Власов (Astana-Premier Tech) отстает от лидера на 22 секунды.
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