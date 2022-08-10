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Сегодня, 10:25

Гусятников: «России нужен специальный проект развития олимпийских видов»

Гусятников считает, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта
Карен Саркисян
Корреспондент
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Заслуженный тренер и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников поделился мнением о том, как предотвратить смену гражданства российских спортсменов. По его мнению, России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта.

«России нужен специальный проект развития олимпийских видов, разработанный совместно федерациями, Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России, — приводит слова Гусятникова RT. — Нужно поддерживать спортсменов, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Ведь это талантливые, творческие люди, и им нужны возможности для развития«.

Тренер считает, что стране нужна программа как минимум на три года с возможностью продления.

«Нам нужно заинтересовать ребят, чтобы они не задумывались о переходе в другие сборные. Не запереть их, а дать им шанс полноценно реализовываться внутри страны», — сказал он.

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Ряд международных федераций исключили россиян и белорусов из турниров под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований в России. Другие федерации допустили спортсменов из России и Белоруссии к турнирам в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1035463-gusyatnikov-rossiya-proekt-razvitie
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