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Гусятников: «Не исключаю, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы увидим Яковлева с триколором»

Гусятников не исключил, что Яковлев выступит на Олимпиаде в Лос-Анджелесе под российским флагом
Карен Саркисян
Корреспондент
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Заслуженный тренер и бывший президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Александр Гусятников считает, что велогонщик Михаил Яковлев еще может выступить с российским флагом.

Ранее сообщалось, что 21-летний россиянин сменил гражданство на израильское.

«Есть разные мнения по поводу смены гражданства, некоторые достаточно жесткие, но я их не разделяю, — приводит слова Гусятникова RT. — Спортивная жизнь очень короткая, у некоторых бывает один-два сезона. В велоспорте, конечно, есть долгожители, особенно в шоссейных гонках. Но для спринтера пропустить Олимпиаду — очень чувствительно. Вполне возможно, что это была бы единственная возможность для Михаила».

Тренер призвал не судить велогонщика за смену гражданства.

«Я не судил бы его строго. У Михаила же остается российский паспорт, и при желании он сможет вновь выступать под флагом нашей страны. Не исключаю, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе мы увидим Яковлева с триколором», — сказал Гусятников в интервью RT.

Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года по велотреку.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1035462-gusyatnikov-yakovlev-rossiya-flag
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