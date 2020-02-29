СК завел дело о гибели первого советского чемпиона мира Ведерникова

СК РФ завел уголовное дело по факту гибели бывшего советского велогонщика Андрея Ведерникова. Ранее стало известно, что спортсмена насмерть придавило деревом на лесоповале.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения на него дерева по признакам преступления... «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», — цитирует «РИА Новости» заявление СК РФ.

Ведерников стал первым чемпионом мира по велогонкам на шоссе. В 1981 году он выиграл групповую гонку в Праге.