Президент Федерации велоспорта Украины оскорбил чемпионку Европейских игр

Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко в социальной сети Facebook грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Спортсменка осталася недовольна тем, что ФВУ поздравила с ее победой главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора, из-за чего и начался конфликт.

"Удивляюсь вашей некомпетентности. Очень хотелось бы узнать, почему поздравляете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям", - написала Соловей.

"Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали", - ответил ей Башенко.

"Это не ваша форма, не ваш шлем, из вашего тут только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю ноги об себя вытирать. Вы меня не принимали, чтоб грозиться выгнать", - продолжила переписку Соловей.