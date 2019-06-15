Перенесший операцию Фрум: "Знаю, как мне повезло"

Четырехкратный победитель "Тур де Франс" и призер Олимпийских игр британский велогонщик Крис Фрум рассказал об операции. Спортсмен получил множественные переломы, врезавшись в стену.

– Во-первых, я просто хочу сказать огромное спасибо всем, кто прислал мне свои наилучшие пожелания после аварии, - цитирует Team Ineos Фрума. – Очевидно, что это нелегко, но я получил много сил от поддержки в течение последних трех дней. Также благодарен медицинскому персоналу. Знаю, как мне повезло, что я оказался здесь.

Хоть эта неудача и серьезная, сосредоточен на том, чтобы смотреть дальше. Впереди долгий путь к восстановлению, но оно начинается сейчас, я полностью сосредоточен на возвращении.

Наконец, я хочу поблагодарить мою жену Мишель и мою семью. Они были со мной на каждом шагу, и их любовь и поддержка будут мотивировать меня вернуться как можно быстрее.