Определен состав мужской сборной России на ЧМ по велогонкам на шоссе в Италии

Тренерский штаб сборной России по велогонкам на шоссе определил состав мужской команды на стартующий в четверг в Италии чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Иракли Абрамян.

В рамках чемпионата мира — 2020 будет разыграно четыре комплекта наград (у мужчин и женщин в индивидуальных и групповых гонках). Первые медали будут разыграны 24 сентября (женская индивидуальная гонка), за следующий комплект женщины будут соревноваться 26 сентября. Мужская индивидуальная гонка состоится 25 сентября, групповая гонка пройдет 27 сентября. В индивидуальных мужской и женской гонках сборная России может выставить по два спортсмена, в групповой — три у женщин и шесть у мужчин.

«В групповой гонке выступят Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Петр Рикунов, Денис Некрасов, Иван Ровный, Дмитрий Страхов. В индивидуальной участие примут Артем Овечкин, Андрей Степанов», — сказал Абрамян.

Ранее старший тренер женской сборной России Юрий Гурьянов назвал состав женской команды. По словам специалиста, в индивидуальной и групповой гонках выступит чемпионка мира 2019 года среди юниоров Айгуль Гареева, со второй участницей индивидуальной гонки тренеры определятся во вторник. На групповую гонку, кроме Гареевой, будут заявлены Мария Новолодская и чемпионка России Диана Климова. Первой запасной в обеих гонках будет Анастасия Чурсина.

Чемпионат мира пройдет с 24 по 27 сентября в Имоле и регионе Эмилия-Романья. Первоначально этот турнир должен был пройти в Швейцарии, однако летом та отказалась от проведения соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Программа чемпионата мира была сокращена, в частности, были отменены гонки с участием юниоров.