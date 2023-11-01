Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 36 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за пять месяцев присвоил нейтральный статус 62 спортсменам, из которых 36 являются россиянами, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы UCI.

По данным источника, по состоянию на 1 ноября нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Петр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Федор Даясов, Дарья Малкова, Петр Сапронов, Александр Григорьев и Борис Пономарев.

Международный союз велосипедистов также отказал в получении нейтрального статуса трем россиянам — Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой и Марии Новолодской. Запрет будет действовать до тех пор, пока будут действовать специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.