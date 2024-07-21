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Сегодня, 21:16

Словенец Погачар в третий раз стал победителем «Тур де Франс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневки «Тур де Франс».

21-й этап «Тур де Франс» завершился в Ницце в воскресенье, 21 июля.

25-летний словенец, выступающий за команду UAE Team Emirates, выиграл генеральную классификацию многодневки в третий раз в карьере. Ранее он побеждал дважды подряд в 2020 и 2021 годах.

Итоговый результат Погачара составил 83 часа 38 минут 56 секунд. Второе место занял Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) из Дании, отставший от лидера на 6 минут 17 секунд. Третьим стал бельгиец Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step, отставание +9 минут 18 секунд).

Велоспорт
Тур де Франс
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