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Сегодня, 18:30

Норвежский велосипедист насмерть разбился на этапе «Тура Австрии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский велосипедист Андре Дреге погиб во время гонки четвертого этапа «Тура Австрии», сообщает ORF.

Трагедия произошла 6 июля. Сообщается, что Дреге разбился в аварии на одном из спусков. Подробности происшествия пока неизвестны. В мае этого года спортсмену исполнилось 25 лет.

Церемония награждения и другие торжественные мероприятия на четвертом этапе «Тура Австрии» были отменены. Решение о возможном продолжении тура примут семья спортсмена и члены его команды.

Велоспорт
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