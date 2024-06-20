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Сегодня, 13:51

Российский велогонщик Власов отказался от участия в Олимпиаде в Париже

Виктория Кравченко
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Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что велогонщик Александр Власов решил отказаться от участия в Олимпиаде в Париже из-за неподходящей трассы и плотного графика.

«Информация подтвердилась, велогонщик Власов отказался от участия в Олимпийских играх. Саша ответил, что ему не подходит трасса и у него очень плотный график в своей команде. Он бы поехал, если бы трасса подходила», — цитирует Екимова РИА «Новости».

Он отметил, что заменит Власова на Олимпиаде, скорее всего, Глеб Сырица. Федерация ждет подтверждения его участия.

Также Екимов рассказал, что велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко подтвердили, что едут на Игры.

В субботу, 15 июня, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240620/velogonki-1954195560.html
Вячеслав Екимов
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