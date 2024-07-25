Велошоссе на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Опубликовано расписание соревнований по велошоссе на Олимпиаде
Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа. Соревнования по велошоссе пройдут с 27 июля по 4 августа. В дисциплине будут принимать участие трое российских спортсменов: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Планировалось, что вместо Сырицы на Олимпиаде выступит Александр Власов, но атлет отклонил приглашение МОК.
Расписание велошоссе на Олимпийских играх в Париже
27 июля, суббота
15.30. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Финал
17.34. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Финал
3 августа, суббота
12.00. Мужчины. Групповая гонка. Финал
4 августа, воскресенье
15.00. Женщины. Групповая гонка. Финал
Трансляции соревнований Олимпийских игр 2024 в Париже доступны в прямом эфире на сайте МОК.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.
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