Велосипедистка Бурлакова получила нейтральный статус UCI

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус обладательнице серебряной и бронзовой медали чемпионата мира 2021 года по трековым велогонкам россиянке Яне Бурлаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В мае UCI допустил россиян и белорусов до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций со своими странами, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

23-летняя Бурлакова является трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.