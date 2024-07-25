В Петербурге пропал известный велогонщик Еськов

Российский велогонщик Никита Еськов пропал в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Как сообщается в ориентировке от «ЛизаАлерт», 41-летний спортсмен 20 дней назад уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Сейчас его поисками занимаются волонтеры и полиция.

По сведениям «Фонтанки», до пропажи Еськов поссорился с близкими, съехал с квартиры и больше не выходил на связь с родственниками. Отцу спортсмена удалось дозвониться до сына, однако на звонок ответил посторонний человек.

Еськов выступает на соревнованиях с 2000 года и представлял команды «Итера», «Локомотив», «Тинькофф. Кредит. Сис.», «Катюша» и «Русвело».