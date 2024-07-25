В Федерации велоспорта России заявили, что ошарашены новостью о пропаже Еськова

Пресс-атташе Федерации Велосипедного спорта России Инна Максимова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о пропаже велогонщика Никиты Еськова.

В четверг, 25 июля, стало известно, что в Санкт-Петербурге разыскивают спортсмена, ориентировка на 41-летнего мужчину опубликована на портале поискового отряда «Лиза Алерт».

— Никита Еськов пропал в Санкт-Петербурге. Слышали об этом, что-нибудь?

— Нет. Он уже давным-давно не профессиональный гонщик. Вы меня ошарашили. Общались с ним, дружили очень хорошо, когда еще я гоняла. Мы с ним, наверное, где-то год не общались. Насколько я знаю, он занимался любительским спортом. У него была своя студия. Он набирал ребят, тренировал и приезжал на любительские старты. Но он уже лет 10 не профессиональный гонщик.

— А с чем это связано, с травмой?

— Просто завершил карьеру, последняя команда была у него в Португалии или Италии.

— А каким еще вы можете описать его?

— Добрый, отзывчивый. Когда мы были молодые, как и все, любил хорошо проводить время с друзьями. Он всегда был отзывчивым, веселым и добрым человеком. Чего-то плохо и криминального за ним никогда не было.

— Насколько нам известно спортсмен находился на реабилитации, пытался избавиться от алкогольной зависимости?

— Я об этом первый раз слышу. Может, когда он бросил карьеру у него в жизни такой период был. Но не могу сказать. В последний раз, когда я его видела он был бодреньким, на соревнованиях приходил поддержать и тренировался.

Еськов является уроженцем Ленинграда, мастером спорта России международного класса. Велоспортом он начал заниматься в возрасте 12 лет и выступал на профессиональном уровне с 2002 года.

Константин Передерий