Велогонщица Лысенко — об Олимпиаде: «Нам не дали набрать рейтинговых очков»

Чемпионка России по велогонкам на треке Алина Лысенко не видит смысла обижаться на то, что ее лишили возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

«Мы не смогли отобраться на Олимпиаду в Париже по причине того, что нам не дали набрать необходимых рейтинговых очков. Сейчас у меня какой-то обиды нет, как нет смысла обсуждать то, что было бы, если бы мы отобрались в Париж. Приходится довольствоваться тем, что имеем, и я рада, что нам удалось выехать весной хотя бы в Гонконг. Я до этого никогда не выступала на взрослых международных соревнованиях, поэтому участие в том турнире стало для меня огромным шагом вперед», — сказала Лысенко ТАСС.

На мартовском этапе Кубка наций в Гонконге Лысенко заняла третье место в кейрине. Этот турнир стал для российских велогонщиков на треке первым за два года крупным международным стартом.