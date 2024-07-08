Российский велогонщик Власов снялся с многодневки «Тур де Франс»

Российский велогонщик Red Bull-Bora-Hansgrohe Александр Власов из-за повреждения снялся с многодневки «Тур де Франс», сообщила пресс-служба команды.

7 июля 28-летний спортсмен получил перелом лодыжки после падения на девятом этапе многодневки. Власов закончил гонку с травмой и занял 25-е место.

Перед снятием Власов занимал 11-е место в генеральной классификации «Тур де Франс». Лидером зачета является Тадей Погачар из Словении, представляющий UAE Team Emirates.