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Сегодня, 15:37

На «Тур де Франс» фанат бросил картошку фри в лицо велосипедистам Вингегору и Погачару

Виктория Кравченко
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Тадей Погачар на «Тур де Франс».
Фото Global Look Press

На веломногодневке «Тур де Франс» один из фанатов бросил в лицо датчанину Йонасу Вингегору и словенцу Тадею Погачару в лицо картошку фри во время 14-го этапа.

Президент Профессиональной ассоциации велосипедистов Адам Хансен сообщил, что человека, совершившего этот поступок, уже нашли и арестовали.

Все происходящее попало на телекамерами, следящими за двумя велосипедистами, претендующими на победу в «Тур де Франс» — 2024.

Веломногодневка проходит с 29 июня по 21 июля.

Велоспорт
Тур де Франс
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