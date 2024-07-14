На «Тур де Франс» фанат бросил картошку фри в лицо велосипедистам Вингегору и Погачару

На веломногодневке «Тур де Франс» один из фанатов бросил в лицо датчанину Йонасу Вингегору и словенцу Тадею Погачару в лицо картошку фри во время 14-го этапа.

Президент Профессиональной ассоциации велосипедистов Адам Хансен сообщил, что человека, совершившего этот поступок, уже нашли и арестовали.

Все происходящее попало на телекамерами, следящими за двумя велосипедистами, претендующими на победу в «Тур де Франс» — 2024.

Веломногодневка проходит с 29 июня по 21 июля.