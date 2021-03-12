Известный британский врач признан виновным в том, что давал допинг спртсменам

Бывший врач британской велогоночной команды Team Sky Ричард Фриман признан виновным в приобретении содержащих тестостерон препаратов для спортсменов и даче ложных показаний в связи с инцидентом, информирует BBC.

Претензии Фриману предъявил Общий медицинский совет (GMC) Великобритании — государственная организация, которая отвечает за сертификацию медицинских работников на территории страны. Совет инициировал слушание по поводу специалиста в Медицинском трибунале, который рассматривает случаи ошибок и неэтичного поведения со стороны врачей, после чего решает, вправе ли они дальше заниматься практикой.

Фриман обвиняется в том, что 16 мая 2011 года заказал доставку из магазина спортивного питания на велодром Манчестера — тренировочную базу Национального велогоночного центра и команды Team Sky. В посылке содержалось 30 упаковок тестогеля — лекарственного геля с содержанием тестостерона. Это мужской гормон, который в организме спортсмена не должен превышать определенного соотношения с эпитестостероном, его неактивной формой.

Применение препаратов с тестостероном приводит к повышению физической силы и является нарушением правил Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).