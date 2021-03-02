Велогонщик Манаков дисквалифицирован на полгода за допинг

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал велогонщика Виктора Манакова на полгода за нарушение антидопинговых правил, сообщает Clever Consult.

28-летний спортсмен был наказан за наличие запрещенной субстанции в одной из допинг-проб. Велогонщику грозило отстранение до четырех лет, однако юристам удалось доказать, что вещество попало в его организм случайно.

Манаков является бронзовым призером чемпионата мира на треке в дисциплине омниум, а также чемпионом Европы в этом же виде программы.