Велогонщик Манаков дисквалифицирован на полгода за допинг
15:27
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировал велогонщика Виктора Манакова на полгода за нарушение антидопинговых правил, сообщает Clever Consult.
28-летний спортсмен был наказан за наличие запрещенной субстанции в одной из допинг-проб. Велогонщику грозило отстранение до четырех лет, однако юристам удалось доказать, что вещество попало в его организм случайно.
Манаков является бронзовым призером чемпионата мира на треке в дисциплине омниум, а также чемпионом Европы в этом же виде программы.
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