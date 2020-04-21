Гончарова оспорит дисквалификацию от РУСАДА в CAS

Российская велогонщица Александра Гончарова рассказала о намерении оспорить четырехлетнюю дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде, сообщает РИА «Новости».

Гончарова сдала положительный допинг-тест на чемпионате России в многодневной гонке в 2019 году и получила четыре года дисквалификации от Российского антидопингового агентства.

— С решением РУСАДА я не согласна, собираюсь оспорить его в CAS, — сообщила Гончарова.

Гончарова является чемпионкой России в групповой гонке в велоспорте на шоссе и призером чемпионатов Европы в велоспорте на треке.