Датский велогонщик провел в изоляции в гостиничном номере 34 часа из-за подозрений на коронавирус

Датский велогонщик Михаэль Морков сможет принять участие в чемпионате мира, который проходит в Берлине после короткого карантина из-за опасений, что он заражен коронавирусом. Как сообщает AFP, Морков, прибывший с соревнований в ОАЭ, мог контактировать с зараженными коронавирусом людьми, поэтому когда он прилетел в Берлин, его изолировали в гостиничном номере, взяв необходимые анализы. Морков провел в номере 34 часа, пока не было подтверждено, что вируса у датчанина нет.

Таким образом, Морков успеет подготовиться и выступить на чемпионате мира в Берлине в воскресной гонке. Сам спортсмен с пониманием отнесся к ограничительным мерам, подчеркнув, что такие меры предосторожности необходимы.