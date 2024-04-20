Какой будет Kingdom Come: Deliverance 2

Вот и наступил праздник на улицах поклонников историчных ролевых игр.

Поклонники ролевых игр и историчности ждали анонса продолжения Kingdom Come: Deliverance шесть долгих лет — и наконец-то их мечта сбылась. Студия Warhorse сообщила о том, что вторая часть выйдет до конца 2024 года. Что же нам известно о Kingdom Come: Deliverance 2?

Чисто чешское убийство

Протагонистом сиквела будет все тот же чешский паренек по имени Индржих, ведущий образ жизни приключенца в духе ведьмака — квесты и сражения, таверны и женщины. Правда, со времен первой части он возмужал и вскарабкался по социальной лестнице. Если раньше мы ввязывались в феодальные разборки местных лордов, то сейчас придется расхлебывать кашу уже за королями.

Сюжет стартует сразу же после финала предыдущей части, но переживать о контексте новым игрокам не придется — самые важные события первой части раскроют в снах Индржиха. И не обойдется без типичного для жанра хода — бедолагу ограбят, лишив чересчур хорошего для ранней игры добра.

Авторы обещают более мрачную историю с неожиданными поворотами, работающую сразу на двух уровнях — как на глобальном, в контексте разгорающейся в стране войны, так и на личном. В конце концов, протагонисту все еще необходимо отомстить убийце родителей, чего так и не удалось сделать в оригинальной игре. Одной из тем сюжета станет дружба — в одиночку Индржих никогда не сможет достигнуть того, что возможно при помощи соратников.

Местом действия остается Богемия (современная Чехия) XV века. Основное событие Kingdom Come: Deliverance 2 — это осада венгерским королем Сигизмундом крупного чешского города Кутна-Гора, размеры которого в свое время позволяли ему соперничать даже со столичной Прагой.

Разработчики хвастаются тем, что в игре будет сразу две огромные карты, каждая из которых сравнима с картой оригинала (можно предположить, что речь идет о городе и его окрестностях), и встретить экран загрузки игроки смогут только при переходе между этими локациями, в остальном же мир будет бесшовным.

Жестче, лучше, быстрее, сильнее

Многих игроков неприятно удивило то, что на вид вторая часть слабо отличается от первой: дескать, чем студия занималась все эти годы? Похоже, дело именно в масштабе — разработчики обещают, что игра будет в два раза больше своего предшественника во всем: будет больше квестов, сражений, персонажей и так далее. В качестве примера авторы привели кат-сцены — если в оригинале их набралось на три часа, то в продолжении будет уже целых пять часов.

Кроме того, отдельным вызовом стало создание огромного города, где в лучших традициях серии The Elder Scrolls нет случайно появляющихся или декоративных NPC. Каждый из сотен населяющих Кутна-Гору персонажей будет обладать своим расписанием — работой, развлечениями и сном в собственном жилище.

Что касается механик, то большая их часть осталась прежней, пусть разработчики и постарались их улучшить, разбавив нововведениями вроде кузнечной мини-игры. Это же относится и к боевке — за исключением арбалетов и огнестрельного оружия, она осталась более-менее прежней.

Зато мир будет реагировать на Индржиха куда более естественно. Так, далеко не всякий крестьянин решится атаковать закованного в латы протагониста, даже если того удалось застать за совершением преступления, — вместо этого землепашец побежит, как последний трус, за подкреплением.

И даже если герою удастся убежать, то еще какое-то время стража будет настороже. Впрочем, в преступлениях теперь будут обвинять реже — даже если прохожий увидит героя рядом со свежим трупом, то тревога поднимется, только если у Индржиха в руках будет окровавленное оружие. А еще с обывателями можно будет перекидываться короткими фразами, агрессивными или спокойными.

Раскаленное железо

Kingdom Come: Deliverance 2 по-прежнему разрабатывается на CryEngine — точнее, значительно переработанной его версии. Показанная в трейлерах графика выглядит симпатично, но не вызывает никакого вау-эффекта, поэтому и заоблачных системных требований вряд ли стоит ожидать.

Впрочем, окончательно это станет ясно, только когда разработчики решат их опубликовать, пока же информации на этот счет не было. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series до конца 2024 года и по цене 70 долларов.

Такая скорость радует — недавние проблемы Embracer Group не затронули студию Warhorse, и над Kingdom Come 2 работало сразу 250 сотрудников, не считая большого количества фрилансеров, — цифры весьма серьезные. Остается только дождаться более подробных геймплейных видео, чтобы узнать, насколько хорошо у разработчиков вышло улучшить первую часть.

Например, что насчет массовых сражений, которые задумывались еще в прошлый раз, но не дожили до релиза из-за ограничений движка? Кажется, война двух королей — прекрасный повод для возвращения такой «фичи».