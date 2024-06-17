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Сегодня, 14:35

Безумие продолжается — кликер Banana обогнал Counter-Strike 2 в Steam

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Победоносная поступь кликера Banana в Steam продолжается — 17 июня игра сумела обойти Counter-Strike 2 по аудитории одновременных игроков. В шутере Valve находились 692 тысячи игроков, а в Banana — 735 тысяч.

Конечно, не все из любителей покликать банан были настоящими игроками — сами разработчики жаловались, что многие запускают игру с нескольких аккаунтов, чтобы зарабатывать больше. Тем не менее, цифры все равно впечатляют.

Banana. Кликер Banana стал второй самой популярной игрой в Steam

На момент написания новости Counter-Strike 2 вновь вырвалась вперед — в нее играют более миллиона игроков в противовес 800 тысячам у Banana.

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