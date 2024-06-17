Определены новые комбо-карточки для Hamster Kombat на 17-18 июня

Стали известны новые комбо-карты для Hamster Kombat на 17-18 июня. Чтобы получить 5 миллионов монет, необходимо собрать следующие 3 комбо-карточки:

IT team — раздел PR and Team.

Meme coins — раздел Markets.

Web3 academy launch — раздел Specials.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 17-18 июня.

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat — невероятно популярная игра-кликер, которая позволяет своим игрокам зарабатывать «монеты». Если разработчики выполнят свои обещания, то в будущем эти моменты превратятся в реальные деньги. По крайней мере, в перспективе — пока выводить накопленные монеты нельзя. Тем не менее обещание прибыли привлекло в Hamster Kombat десятки миллионов игроков.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты — это набор из трех карт, комбинация которых объявляется разработчиками. После этого их следует найти в самой игре и открыть/прокачать. Помимо получения ежедневной награды, карты используются для самой игры — они повышают пассивный заработок, который приносит приложение.

Зачем собирать комбо-карточки в Hamster Kombat

Если выполнить описанные условия, то на счет игрока попадут сразу пять миллионов «монет» HMSTR — не самая маленькая сумма для такого простого действия. Кроме того, они могут пригодиться и в дальнейшем.

Где можно найти нужные комбо-карточки

Новая комбинация обновляется каждый день в 15.00 по мск. Сразу после этого информация о них появляется в интернете.

Как прокачать карточки в Hamster Kombat

Следует зайти в приложение и открыть раздел Mine, который обозначается иконкой кирки. После этого нужную карту можно найти в одном из разделов — например, Markets или Legal. Затем остается только расстаться с определенным количеством внутренней валюты, чтобы купить или прокачать одну из карт.