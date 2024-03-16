Новый уровень реализма: откровенный костюм из Stellar Blade усложнит игру

Любители откровенных нарядов и красивых девушек в видеоиграх, похоже, впервые за это поплатятся.

Разработчики Stellar Blade подготовили неожиданный и не очень приятный сюрприз для всех, кто захочет одеть главную героиню в очень пикантное одеяние. Оказывается, что оно отключает у главного персонажа щит.

Stellar Blade. Фото Shift Up

Из-за этого игроки будут получать в разы больше урона, чем в других костюмах, что заметно усложнит игровой процесс.

Stellar Blade выйдет 26 апреля 2024 года и будет эксклюзивом для PS5.