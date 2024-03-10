Главная героиня Stellar Blade очаровала геймеров — ее костюм это нечто

Демо-версия ожидаемого китайского слешера Stellar Blade стала доступна в PS Store, и геймеры оценили ее очень высоко. Но предметом восторгов оказался не только и не столько геймплей, или технологичность картинки, а главная героиня. Особенно впечатлил игроков ее обтягивающий костюм телесного цвета.

Фото Shift Up

Фото Shift Up

Что же, разработчики достигли своих целей — ранее они рассказывали о том, что специально старались сделать красивого и привлекательного протагониста.