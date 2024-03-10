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10 марта, 17:10

Главная героиня Stellar Blade очаровала геймеров — ее костюм это нечто

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Демо-версия ожидаемого китайского слешера Stellar Blade стала доступна в PS Store, и геймеры оценили ее очень высоко. Но предметом восторгов оказался не только и не столько геймплей, или технологичность картинки, а главная героиня. Особенно впечатлил игроков ее обтягивающий костюм телесного цвета.

Фото Shift Up
Фото Shift Up

Что же, разработчики достигли своих целей — ранее они рассказывали о том, что специально старались сделать красивого и привлекательного протагониста.

Stellar Blade. Stellar Blade порадует геймеров не только красивой героиней

Источник: TG-канал
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