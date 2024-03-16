Какой будет PlayStation 5 Pro? Об этом рассказали инсайдеры

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о новой PlayStation 5 Pro.

Возможный дизайн PlayStation 5 Pro. Фото Соцсети

Так, у обновленной консоли значительно вырастет производительность в 4К, а для 8К Sony разработает новый «режим производительности». Обработка рейтрейсинга станет в разы быстрее, а также добавится поддержка собственной технологии масштабирования изображения от Sony.

Цену на консоль и даты выхода стоит ожидать в конце этого года.