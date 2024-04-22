Новые скриншоты ремейка Gothic — игра выглядит потрясающе

В Сети появились новые кадры ремейка Gothic — игра заметно похорошела с публикации последних скриншотов.

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

На обновленных скриншотах можно увидеть пару детализированных локаций, а также знакомых геймерам Гомеза и Диего.

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

Gothic 1 Remake. Фото Alkimia Interactive

Релиз ремейка Gothic 1 запланирован на вторую половину 2024 года.