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Сегодня, 17:45

Новые скриншоты ремейка Gothic — игра выглядит потрясающе

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive

В Сети появились новые кадры ремейка Gothic — игра заметно похорошела с публикации последних скриншотов.

Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive

На обновленных скриншотах можно увидеть пару детализированных локаций, а также знакомых геймерам Гомеза и Диего.

Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive

Релиз ремейка Gothic 1 запланирован на вторую половину 2024 года.

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