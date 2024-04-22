Новые скриншоты ремейка Gothic — игра выглядит потрясающе
В Сети появились новые кадры ремейка Gothic — игра заметно похорошела с публикации последних скриншотов.
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
На обновленных скриншотах можно увидеть пару детализированных локаций, а также знакомых геймерам Гомеза и Диего.
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Gothic 1 Remake.
Фото Alkimia Interactive
Релиз ремейка Gothic 1 запланирован на вторую половину 2024 года.
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