Stellar Blade выходит на этой неделе — во что еще поиграть в конце апреля
Конец апреля 2024 года порадует геймеров несколькими интересными проектами, на которые точно стоит обратить внимание.
Stellar Blade
Stellar Blade — экшен от третьего лица, в котором геймерам в роли очаровательной девушки Евы предстоит бороться с чудовищами и спасти мир от апокалипсиса. Обзорщики уже успели назвать игру смесью Sekiro и Nier: Automata.
Релиз игры запланирован на 26 апреля для PlayStation 5.
Phantom Fury
Phantom Fury — это сиквел ретрошутера Ion Fury, выполненный в лучших традициях олдскульных стрелялок, с большим арсеналом оружия, реками крови, огромной скоростью и стремительностью происходящего.
Релиз запланирован на 24 апреля для ПК.
Manor Lords
Manor Lords — это градостроительная стратегия в духе Anno и Total War, в которой придется развивать свои земли, следить за экономикой и защитой поселений.
Игра выйдет 26 апреля на ПК.