Последняя часть Fallout стала бесплатной

Fallout 76, последняя на сегодняшний день часть знаменитой франшизы, стала временно бесплатной. Поиграть в постапокалиптическую RPG с упором на мультиплеер и строительство можно будет в течении недели. Пользователям из России для этого придется зарегистрировать аккаунт в другом регионе.

На релизе Fallout 76 была воспринят игроками неоднозначно — сказалось большое количество багов и непривычно малое по меркам серии количество ролевых элементов. Но со временем баги поправили, а игра наполнилась контентом.