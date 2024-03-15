Авторы Palworld жалуются, что заработали слишком много — они не хотят делать ААА-игры

Такуро Мизобе, генеральный директор PocketPair (авторы Palworld) дал интервью, в котором пожаловался на страдания от успеха — дескать, игра заработала десятки миллиардов йен, в то время как ее разработка не стоила и миллиарада (примерно 6,7 миллиона долларов).

По его словам, они не рассчитывали на такой ажиотаж и не собираются использовать свежеобретенный капитал, чтобы расширять штат — сейчас в студии работают 55 человек. В будущем Pocketpair могут продать, но пока этого не произошло — PocketPair будет и дальше производить мультиплеерные игры.