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13 марта, 17:45

Discord могут заблокировать в России — почему это может произойти

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Discord.
Фото Discrod Inc.

Роскомнадзор внес Discord в реестр социальных сетей.

С момента вступления в силу закона о саморегулировании социальных сетей платформы должны автоматически выявлять и блокировать незаконный контент. Также обязательным является наличие формы обратной связи для пользователей, желающих сообщить о контенте, нарушающем законы.

Если Discord откажется выполнять требования, то компанию могут ждать штрафы до 87 миллионов рублей и/или блокировка сервиса в России.

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