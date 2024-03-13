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13 марта, 17:25

Си-Джей отправляется в Майами — сюжетная модификация для GTA: San Andreas выйдет до конца 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Gta: San Andreas.
Фото Rockstar Games

Пользовательская модификация GTA: San Andreas Miami Connection выйдет до конца 2024 года.

Gta: San Andreas.
Фото Rockstar Games

В моде будет 20 заданий главного сюжета с озвученными кат-сценами и mocap-анимацией и около 60 разнообразных сайд-квестов; карта Майами, соразмерная со всем Сан-Андреасом, а также новые марки автомобилей, бренды одежды и еды.

Gta: San Andreas.
Фото Rockstar Games
Gta: San Andreas.
Фото Rockstar Games

Следить за развитием модификации можно на ее официальной странице.

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