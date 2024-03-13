Геймеры в гневе от графики The Sims 5 — графика в игре хуже, чем на смартфонах

В сети появился скриншот The Sims 5, который очень негативно срезонировал в игровом сообществе.

The Sims 5. Фото Electronic Arts

Больше всего претензий коснулась графика, которую геймеры окрестили графикой для мобильных игр. Отдельной волны ненависти удостоилось и то, как выглядели персонажи на слитом скриншоте.

The Sims 5 будет бесплатной и, скорее всего, выйдет на все доступные платформы, включая смартфоны. Дата выхода игры пока неизвестна.