5 лучших игр по «Звездным войнам», и «Да пребудет с тобой Сила»

4 мая — неофициальный праздник, отмечаемый поклонниками культовой фантастической саги Джорджа Лукаса «Звездные войны».

По этому случаю мы решили вспомнить в нашей подборке о пятерке лучших игр по «Звездным войнам».

(«Звездные войны Джедаи: Павший Орден»)

Обложка STAR WARS Jedi: Fallen Order. Steam

Боевик с видом от третьего лица с приключениями галактического масштаба. Действие этой сюжетной одиночной игры разворачивается после фильма «Эпизод III — Месть ситхов». Игроку предстоит очутиться в роли джедая-падавана, которому едва удалось избежать уничтожения, санкционированного Приказом 66. В стремлении восстановить Орден джедаев нужно собрать воедино осколки прошлого, чтобы завершить обучение, обрести новые способности Силы и овладеть мастерством боя на легендарных световых мечах, а главное — оставаться при этом на шаг впереди Империи и ее беспощадных инквизиторов.

Обложка Star Wars: Battlefront 2 (Classic, 2005). Steam

В игре 2005 года игроков будет ждать полноценная однопользовательская кампания — теперь вместо бессмысленных стычек с компьютерными противниками нам предлагают набор тщательно проработанных миссий в более чем 12 новых локациях с разнообразными заданиями и интересным сюжетом. Также доступны боевые действия в космосе — различные звездолеты должны совершенно непредсказуемым образом изменить геймплей. А также Star Wars Battlefront II имеет новые классы бойцов и техники.

(«Звездные войны: Рыцари Старой Республики»)

Обложка STAR WARS — Knights of the Old Republic. Steam

Огромная и проработанная RPG с массой возможностей. Можно куда угодно летать, ходить, делать, выбирать сторону Силы. Фанаты любовно зовут эту часть «KotOR» и, по мнению большинства геймеров, именно эта часть, сделанная в начале 2000-х легендарной студией BioWare, была и остается лучшей в сердцах многих. Захватывающий сюжет, правдивый мир, наличие напарников, которых можно взять с собой на миссии, и возможность выбора, от которого зависела конечная история. Вот об этом и была вся Knights of the Old Republic.

(«ЛЕГО Звездные войны: Скайуокер. Сага)

Обложка LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Steam

Самая свежая игра нашей подборки, основанная на конструкторе LEGO на тему «Звездных войн». Сюжет расскажет о событиях всех девяти фильмов Саги Скайуокеров с присущим серии юмором, схватками на световых мечах и известными сценами из оригинала. Одна из самых масштабных игр «Лего».

5. Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

(«Звездные войны: Рыцарь-джедай: Академия джедаев»)

Обложка Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Steam

Продолжение Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast в лице шутера от первого/третьего лица во вселенной «Звездных войн».

Игроку предстоит побывать в роли нового ученика академии джедаев Джейдена Корра, стремящегося изучить Силу Джедая от мастера Люка Скайуокера. На пути ждут множество знаменитых персонажей «Звездных войн», классических локаций из фильма, а также лицом к лицу предстоит сделать свой выбор: сражаться за добро и свободу на светлой стороне или следовать пути мощи и зла на темной стороне.