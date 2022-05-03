Обзор Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Новая бесплатная королевская битва

27 апреля из раннего доступа вышла Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Это бесплатная королевская битва на PC и PlayStation 5. Геймерам предстоит сражаться на улицах мрачной готической Праги в сеттинге вампиров из вселенной World of Darkness.

Суть вполне традиционная, как и в любой Battle Royale: просторная карта, красный туман, сужающаяся зона, разбросанные повсюду оружие и снаряжение и, конечно же, 45 вампиров в битве, из которых выживет только один.

Так чем же примечательна новая игра Bloodhunt и стоит ли дать шанс очередной королевской битве? Рассуждаем в нашем обзоре.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот zobra

Геймплей

Во вселенной World of Darkness на улицах борются за власть вампиры. Стоит отметить, что «бонусы» этих существ, известные каждому по произведениям поп-культуры, были перенесены разработчиками в игру.

Вампирам нужно пить человеческую кровь и прокачиваться, а по городу бродят обычные люди с разным «резонансом крови» по типу темперамента (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик). Их особенности меняют вашего персонажа, лечат и дают те или иные улучшения.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Cкриншот vgtimes

Изначально у игроков есть три баффа, увеличивать их количество можно, убивая других игроков. Каждый поверженный враг дает возможность впитать еще больше крови. Такая механика мотивирует играть агрессивно.

Однако есть нюанс: если убить человека или воспользоваться таким способом лечения ран на виду у других жителей, то о вашем местонахождении узнают все вампиры. На карте будет подсветка силуэта (даже сквозь стены) в течение минуты.

Рискнуть, восстановить силы и прокачаться или играть аккуратно, чтобы вашу «трапезу» не заметили, — остается на усмотрение игрока.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: stopgame

Также некоторые места города патрулируют солдаты «Ведомства». Они охраняют особые ящики, где оставлено редкое оружие. Поодиночке в качестве противников солдаты не сильно мешают заполучить желаемый револьвер. Но врагов обычно много, и стреляют они метко. Поэтому лучше незаметно прокрасться до ящика, используя невидимость, В этом плане у класса Носферату есть некоторое преимущество. Но и для других персонажей эта задача вполне выполнима.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: vgtimes

Вампирская акробатика — немаловажный аспект выживания. Она повышает мобильность персонажей, что существенно усложняет попадание в противников. Вампиры быстро бегают и высоко прыгают, умеют двигаться в скольжении и свободно гулять по крышам Праги, шустро карабкаясь на любые стены. Наравне с особыми навыками персонажи активно применяют огнестрельное и режущее оружие: пулеметы, винтовки, парные пистолеты, клинки, топоры.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Основным средством убийства противников остается обычное вооружение — пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, пулеметы и холодное оружие.

Из-за чего — в сочетании со способностями персонажей — динамичные перестрелки в игре постоянно.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: stopgame

В отличие от других королевских битв, в игре нет сужающегося круга, зона каждый раз меняется индивидуально. Иногда происходят уникальные ситуации, как на скрине ниже. В конечном счете зона сойдется на Construction Site, и все игроки вне побегут к ней в смертельной гонке.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Artfullash

Также в игре есть любопытная механика дополнительных жизней. Если герой погиб, он воскреснет неподалеку от места гибели и получит еще один шанс на победу, однако без всего своего снаряжения.

Если игрок уже израсходовал свой второй шанс, его можно восстановить. По Праге бродят особые жители, которые не дают баффов, но дарят возможность еще раз погибнуть и воскреснуть. Благодаря игровой механике персонажи редко отсиживаются в укрытиях, предпочитая агрессивную игру.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: vgtimes

Кланы и классы героев

Выбор архетипа подразумевает конкретную тактику в бою. В Bloodhunt доступно шесть игровых персонажей из трех вампирских кланов. В будущем игроков ждут новые вампиры, об одном из таких начнем сразу:

Клан Вентру

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Элегантные, аристократичные, царственные Вентру — правители Камарильи. Вентру считают себя очень современным кланом и не хотят признавать, что живут прошлым. Многие из них не могут забыть обычаи и стиль одежды того времени, когда были обращены.

Персонаж умеет вешать дебаффы на врагов поблизости, а также делать рывок, который ослабляет всех, кто оказался на пути.

Во время стычки Миротворец может сделать свою кожу мраморной, из-за чего пробить ее станет непросто.

Начальные очки распределения

Физические (Physical) 0 Социальные (Social) 2 Ментальные (Mental) 1 Таланты (Talents) 2 Навыки (Skills) 1 Знания (Knowledge) 3

Дисциплины

Доминирование (Dominate) Стойкость (Fortitude) Присутствие (Presence)

Клан Бруха

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Бруха — это клан бунтарей и разбойников. Они самые свирепые из вампиров, поэтому стиль игры соответствующий — грубая сила и агрессия. Персонажи отыгрывают роль танка, устраивают локальные землетрясения и тоннами глотают пули. В схватке один на один этот герой считается самым опасным противником.

Если вам надоели тихие герои и хочется порубиться за настоящего бунтаря, то Бруха — это ваш выбор.

Начальные очки распределения

Физические (Physical) 2 Социальные (Social) 0 Ментальные (Mental) 1 Таланты (Talents) 3 Навыки (Skills) 2 Знания (Knowledge) 1

Дисциплины

Стремительность (Celerity) Могущество (Potence) Присутствие (Presence)

Клан Носферату

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Носферату, пожалуй, самый нелицеприятный клан из всех. В то время как другие вампиры выглядят так же, как люди, и могут пребывать в обществе смертных, тела и лица Носферату изуродованы проклятьем вампиризма.

Они привыкли прятаться в тени канализаций и подземных катакомбах, отсюда и соответствующий стиль игры — они ставят бомбы-ловушки, которые наносят урон по площади, и на время становятся невидимыми, если нужно сбежать с поля боя.

Начальные очки распределения

Физические (Physical) 1 Социальные (Social) 0 Ментальные (Mental) 2 Таланты (Talents) 1 Навыки (Skills) 3 Знания (Knowledge) 2

Дисциплины

Анимализм (Animalism) Могущество (Potence) Затемнение (Obfuscate)

Клан Тореадор

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Тореадоры — что-то вроде мажоров мира Bloodhunt. Самый образованный и культурный клан, для них имеет значение лишь прекрасное, которого простой смертный понять не может.

Персонажи этого клана предпочитают воевать на дистанции. Могут создавать проекцию вдалеке и мгновенно переместиться к ней. А также для командной игры у Тореадоров есть перк, который лечит союзников.

Начальные очки распределения

Физические (Physical) 0 Социальные (Social) 2 Ментальные (Mental) 1 Таланты (Talents) 3 Навыки (Skills) 1 Знания (Knowledge) 2

Дисциплины

Прорицание (Auspex) Стремительность (Celerity) Присутствие (Presence)

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

И все же о минусах

От оригинального сеттинга в игре мало что осталось. Нам не досталось ни увлекательной истории, ни внятного обоснования того, почему все эти упыри собрались в одном месте и устроили побоище.

Конечно же, в Battle Royale сюжет особо никогда и не требовался, но игра не позиционирует себя соло-проектом, поэтому такое пренебрежение разработчиков к собственному лору как минимум печалит.

Есть вопросы и к балансу: если не хочешь воевать, то почти всегда можно уклониться от боя с помощью навыков, а высокий показатель TTK (time to kill) не позволяет устраивать засады, убивая врага на месте. Все это сводит к минимуму тактический элемент сражений, а он далеко не последний по важности в королевских битвах.

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Скриншот: Vampire Masquerade: Bloodhunt

Итог

Стоит отметить, что игра только вышла из раннего доступа. Многие проблемы уже решаются разработчиками, и со временем игра может стать в разы лучше. Уже есть много интересных фишек механики, своя уникальная атмосфера и совершенно иные механики для приевшегося всем игрокам режима Battle Royal.

Не стоит забывать, что Bloodhunt — условно-бесплатная игра. Разработчики обещают, что никаких элементов pay-to-win в королевской битве не будет.

У Vampire: The Masquerade — Bloodhunt огромный потенциал. Вертикальный геймплей, паркур и динамичные перестрелки.

Однако до серьезного соперничества с другими королевскими битвами явно еще далеко.

Системные требования

Минимальные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel i5-7400/AMD Ryzen 1300X

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 970/Radeon RX 580

DirectX: Версии 11

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 20 GB

Дополнительно: HDD

Рекомендованные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTX 1080 /Radeon RX Vega 64

DirectX: Версии 12

Место на диске: 20 GB

Дополнительно: SSD