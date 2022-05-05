Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера

Приведенное ниже руководство должно помочь при выборе правильной видеокарты.

После центрального процессора (ЦП) графический процессор (ГП) оказывает наибольшее влияние на производительность игрового ПК. Графический процессор состоит из дополнительного процессора, который берет данные от ЦП и преобразует их в изображения, которые можно отображать на вашем дисплее. Другими словами, когда вы играете в игру, GPU выполняет большую часть тяжелой работы.

Чем мощнее графический процессор (иногда называемый видеокартой), тем больше информации может быть рассчитано и отображено за более короткое время и тем лучше будет ваш игровой процесс в целом.

Графические процессоры важны, но как узнать, какой из них выбрать? Существует широкий выбор вариантов графических процессоров от разных производителей, и может быть не сразу ясно, какой из них лучше всего соответствует вашим потребностям. Знание основ их работы и различий между ними может облегчить принятие этого решения.

Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера. pcworld.com

Почему выбор видеокарты важен?

Для многих людей игры — это самая требовательная к оборудованию задача, которую вы захотите выполнить на своем ПК. Поэтому неудивительно, что серьезные геймеры часами исследуют новейшие технологии графических процессоров и регулярно обновляют свои графические процессоры. По мере того как графические процессоры становятся быстрее, игры разрабатываются, чтобы использовать преимущества дополнительной производительности, и это подталкивает производителей к созданию еще более быстрых графических процессоров, продолжая цикл.

Если вы не уделяете первостепенное внимание играм, возможно, вам не так важны возможности вашего графического процессора. Тем не менее профессиональные приложения часто напрямую используют специализированные вычислительные возможности графического процессора, просто по-разному. Примеры включают редактирование видео, где графический процессор может использоваться для ускорения таких процессов, как кодирование видео, 3D-рендеринг и приложения для автоматизированного проектирования/производства (CAD/CAM), такие как AutoCAD. Все эти программы выигрывают от дополнительной вычислительной мощности графического процессора, хотя больше всего они выигрывают от графических процессоров, разработанных специально для этих приложений.

Таким образом, выбор графического процессора является важной частью сборки, покупки или обновления ПК. Как и в случае с любым компонентом ПК, первый вопрос, который следует задать себе при выборе видеокарты: как вы будете ее использовать?

Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера. Techradar

Видеокарты для игр

Игровая индустрия сыграла важную роль в развитии технологии графических процессоров. Сегодняшние компьютерные игры более реалистичны и сложны, чем когда-либо прежде, и растущая производительность современных графических процессоров является одновременно и одной из причин этого, и ответом геймерам, требующим более привлекательных и сложных игр.

Проще говоря, если вы собираете ПК для игр, то GPU будет вашей самой важной покупкой. Другие компоненты, такие как ЦП, хранилище и ОЗУ, также могут влиять на производительность, но графический процессор имеет самую прямую связь с тем, что вы видите на экране во время игры.

Однако существует множество различных игр, и не все из них требуют самого мощного графического процессора на рынке. Вот почему важно ознакомиться с требуемыми, рекомендуемыми и оптимальными характеристиками игры, чтобы убедиться, что вы приобрели подходящий графический процессор.

Покупка лучшего графического процессора, который вы можете себе позволить, — это хороший способ защитить свою сборку в будущем и подготовить ее для запуска популярных игр, которые еще не выпущены. Тем не менее, если вы точно знаете, в какие игры хотите играть, небольшое исследование идеального графического процессора для запуска этой игры — отличный способ начать процесс покупок.

Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера. bestech4now

Видеокарты для работы

Те, кто использует свои ПК для сложных задач, таких как 3D-рендеринг, разработка игр и редактирование видео, также получают выгоду от более быстрых графических процессоров. Высокопроизводительные приложения, такие как AutoCAD и Adobe Premiere Pro, могут использовать графические процессоры для ускорения обработки и ускорения и повышения эффективности рабочих процессов.

Вот почему существует целый сегмент графических процессоров, разработанных специально для профессионалов. Эти графические процессоры для рабочих станций оптимизированы для этих приложений, а их драйверы сертифицированы как стабильные и надежные при выполнении этих операций. Видеокарты профессионального класса могут быть чрезвычайно мощными и часто дороже, чем даже высокопроизводительные игровые графические процессоры, но, поскольку они не были разработаны специально для игровых нагрузок, они, вероятно, не идеальны для игрового ПК. Поэтому самый дорогой графический процессор не всегда лучше, и важно выбирать графический процессор в зависимости от того, как вы планируете его использовать, а не исключительно по цене.

В этом руководстве мы сосредоточимся на более популярных видеокартах, ориентированных на игры. Если вам нужен графический процессор для запуска профессиональных приложений, вы, вероятно, будете искать лучшие варианты за пределами обычного рынка потребительских графических процессоров. Серия Nvidia Quadro или линейка AMD Radeon Pro — отличные стартовые позиции.

Хотя графические процессоры профессионального уровня предназначены для других целей, многие фундаментальные концепции по-прежнему применимы.

Универсальные видеокарты

Если вы не играете в игры или не используете требовательные профессиональные приложения, которые могут использовать графический процессор для ускорения работы, вам может не понадобиться вкладывать столько денег в свою видеокарту. Если вы в основном используете приложения для повышения производительности, просматриваете веб-страницы, управляете электронной почтой и выполняете другие задачи с низким уровнем ресурсов, то выбор правильной оперативной памяти, процессора и хранилища должен быть более приоритетным.

Графических возможностей, встроенных в процессор вашей системы, вероятно, достаточно, и вам, скорее всего, не потребуется отдельный графический процессор.

Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера. detaillook.com

Интегрированные и дискретные графические процессоры

Большинство современных ЦП имеют встроенную графику, которая по сути представляет собой графические процессоры, встроенные в сам ЦП или иным образом тесно связанные с ЦП. Эта встроенная графика, как правило, имеет более низкую производительность, обеспечивая достаточную мощность для управления операционной системой и запуска веб-браузеров, почтовых клиентов, приложений для повышения производительности и другого рутинного программного обеспечения, но этого недостаточно для чего-то большего, чем казуальные (или более старые) игры. Это быстро меняется по мере того, как процессоры становятся более мощными, но на данный момент, если вы хотите играть в игры, лучшим решением, вероятно, будет отдельный (или дискретный) графический процессор.

Автономные графические процессоры варьируются от относительно недорогих вариантов начального уровня до невероятно мощных графических процессоров, которые могут стоить более 1000 долларов США сами по себе. Вы можете купить дискретные графические процессоры в составе готовых систем, для ПК, который вы собираете самостоятельно, или для обновления старого графического процессора.

Видеокарты в ноутбуках и настольных компьютерах

Выбор графического процессора важен не только при сборке или покупке нового настольного ПК. Многие портативные компьютеры, ориентированные на игры, также используют дискретные графические процессоры. Если игра на ходу является приоритетной задачей, вы должны убедиться, что ваш ноутбук оснащен графическим процессором, способным играть в нужные вам игры, и что вы не полагаетесь исключительно на встроенную графику с низким энергопотреблением вашего процессора.

Раньше графические процессоры для ноутбуков были значительно менее мощными, чем их полноразмерные собратья для настольных ПК, из-за ограничений по пространству и тепловых соображений. Сейчас они как никогда близки к паритету. Во многих современных игровых ноутбуках используются дискретные графические процессоры, производительность которых очень близка к аналогам для настольных ПК, или они оптимизированы для обеспечения впечатляющей мощности очень тонких и легких ноутбуков.

Вам больше не придется выбирать между портативностью и мощностью.

Как выбрать подходящую видеокарту для компьютера. Tom's Hardware

Крупнейшие производители видеокарт

А теперь давайте поговорим о двух крупнейших игроках в сфере игровых графических процессоров (по крайней мере, на данный момент): Nvidia и AMD.

Когда вы покупаете графический процессор, вы выбираете между видеокартами, которые включают в себя все компоненты, необходимые для рендеринга изображения на ваш дисплей. Эти карты включают в себя решения для охлаждения, необходимые соединения и, самое главное, сам графический процессор. Этот процессор представляет собой невероятно сложный чип, разработанный в результате десятилетий исследований и экспериментов. Поскольку входной барьер для создания этих процессоров очень высок, вполне вероятно, что любой купленный вами графический процессор будет произведен одной из двух компаний: Nvidia или AMD.

Исторически сложилось так, что эти две компании боролись за лидерство на рынке графических процессоров, постоянно заставляя друг друга внедрять инновации на благо потребителей. У обеих есть сильные стороны, и обе предлагают надежные варианты. Что бы вы ни выбрали, вы сможете найти карту, соответствующую вашим игровым потребностям.

При покупке видеокарты вы чаще всего будете выбирать из моделей, произведенных не Nvidia и AMD, а такими компаниями, как ASUS, GIGABYTE и MSI. Эти компании берут чипы, разработанные AMD или Nvidia, и создают свои собственные графические карты с использованием этой технологии.

Думайте об этом как о машине: двигатель создан AMD или Nvidia, но остальная часть автомобиля, включая корпус и охлаждение, разработана компанией, которая производит саму карту. Другими словами, если вы покупаете графический процессор ASUS, это все равно чип Nvidia или AMD в корпусе, разработанном ASUS. Каждый производитель графических процессоров предлагает свои собственные уникальные варианты дизайна и технологии, что приводит к множеству вариантов на выбор.

Модель графического процессора (например, Nvidia RTX 3080) относится к самому фактическому процессору, и это то, что говорит вам о том, какое место занимает графический процессор в общем спектре производительности. Есть и другие соображения, такие как охлаждение, тактовая частота и эстетический дизайн, которые могут повлиять на производительность, но если вы покупаете RTX 3080, то вы знаете основные возможности карты независимо от производителя.

Это, пожалуй, самый важный фактор, который следует учитывать при выборе.

Гэсэр Галсанов