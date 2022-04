Во что поиграть: самые интересные релизы апреля 2022 года.

После таких насыщенных на игры прошлых месяцев апрель 2022 года не планировал быть богатым на яркие релизы.

Однако все же есть ряд тайтлов, к которым стоит присмотреться. Собрали для вас подборку свежих игр и перезапусков на разные платформы:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Игра, основанная на конструкторе LEGO на тему «Звездных войн». Сюжет расскажет о событиях всех девяти фильмов Саги Скайуокеров с присущим серии юмором, схватками на световых мечах и известными сценами из оригинала. Одна из самых масштабных игр «Лего».

Дата выхода: 5 апреля 2022

Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment

Разработчик: TT Games

Жанр: Космос, Аркада, Экшен

Режим игры: Одиночная игра, Кооператив

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Godfall

Godfall.

Action / RPG с видом от третьего лица и фэнтезийным сеттингом. Игроки в ней отправятся на уничтожение монстров и добычу с них различной экипировки и оружия.

Дата выхода: 7 апреля 2022

Издатель: Gearbox Publishing

Разработчик: Counterplay Games

Жанр: Слэшер РПГ (ролевая игра)

Режим игры: Одиночная игра, Кооператив (по сети)

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S

MotoGP 22

MotoGP 22.

Гоночный симулятор, который порадует видом как от первого, так и от третьего лица. Свыше 120 пилотов, более 20 официальных гоночных трасс и атмосфера официального чемпионата мира.

Дата выхода: 21 апреля 2022

Издатель: Milestone S.r.l.

Разработчик: Milestone S.r.l.

Жанр: Гонки, Спорт, Симулятор

Режим игры: Против игроков (по сети), Одиночная игра

King Arthur: Knight's Tale

King Arthur: Knight's Tale.

Смешение классической RPG и пошаговой тактики. Сюжет представляет собой переосмысление легенды о короле Артуре.

Дата выхода: 26 апреля 2022

Издатель: Neocore Games

Разработчик: Neocore Games

Жанр: Тактика, РПГ (ролевая игра), Квест

Режим игры: Одиночная игра

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt.

Бесплатная «королевская битва» в раздираемой войной вампирских кланов Праге.

Дата выхода: 27 апреля 2022

Издатель: Sharkmob AB

Разработчик: Sharkmob AB

Жанр: Battle Royale (Королевская Битва), Экшен

Режим игры: Кооператив

Еще из любопытного:

· Chernobylite — дата выхода: 21 апреля 2022

· Zombie Army 4: Dead War — дата выхода: 26 апреля

· Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition — дата выхода: 7 апреля 2022

· The House of the Dead: Remake — дата выхода: 7 апреля 2022