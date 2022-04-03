Во что поиграть: самые интересные релизы апреля 2022 года
Однако все же есть ряд тайтлов, к которым стоит присмотреться. Собрали для вас подборку свежих игр и перезапусков на разные платформы:
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Игра, основанная на конструкторе LEGO на тему «Звездных войн». Сюжет расскажет о событиях всех девяти фильмов Саги Скайуокеров с присущим серии юмором, схватками на световых мечах и известными сценами из оригинала. Одна из самых масштабных игр «Лего».
Дата выхода: 5 апреля 2022
Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment
Разработчик: TT Games
Жанр: Космос, Аркада, Экшен
Режим игры: Одиночная игра, Кооператив
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch
Godfall
Action / RPG с видом от третьего лица и фэнтезийным сеттингом. Игроки в ней отправятся на уничтожение монстров и добычу с них различной экипировки и оружия.
Дата выхода: 7 апреля 2022
Издатель: Gearbox Publishing
Разработчик: Counterplay Games
Жанр: Слэшер РПГ (ролевая игра)
Режим игры: Одиночная игра, Кооператив (по сети)
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
MotoGP 22
Гоночный симулятор, который порадует видом как от первого, так и от третьего лица. Свыше 120 пилотов, более 20 официальных гоночных трасс и атмосфера официального чемпионата мира.
Дата выхода: 21 апреля 2022
Издатель: Milestone S.r.l.
Разработчик: Milestone S.r.l.
Жанр: Гонки, Спорт, Симулятор
Режим игры: Против игроков (по сети), Одиночная игра
King Arthur: Knight's Tale
Смешение классической RPG и пошаговой тактики. Сюжет представляет собой переосмысление легенды о короле Артуре.
Дата выхода: 26 апреля 2022
Издатель: Neocore Games
Разработчик: Neocore Games
Жанр: Тактика, РПГ (ролевая игра), Квест
Режим игры: Одиночная игра
Vampire: The Masquerade — Bloodhunt
Бесплатная «королевская битва» в раздираемой войной вампирских кланов Праге.
Дата выхода: 27 апреля 2022
Издатель: Sharkmob AB
Разработчик: Sharkmob AB
Жанр: Battle Royale (Королевская Битва), Экшен
Режим игры: Кооператив
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