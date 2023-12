Лучший онлайновый шутер 2023 года? The Finals — это быстро и весело

Когда Battlefield скрестили с Mirror's Edge.

Начнем с того, что The Finals — это быстро и весело, даже если вы не являетесь фанатом шутеров. Это проект от разработчиков, которые трудились в DICE над серией Battlefield. Если вы, как и автор, последний раз регулярно играли в онлайн более десяти лет назад и с теплотой вспоминаете шутки и мемы про шапки в Team Fortress 2, то даже в таком случае The Finals подарит не один яркий момент.

The Finals можно скачать бесплатно на ПК, PS5 и Xbox

Бесплатный проект от Embark Studios вышел 7 декабря на всех основных платформах текущего поколения. Я попробовала игру как на ПК, так и на Playstation 5, но большинство часов было сыграно именно через Steam. Чтобы забрать этот шутер к себе на аккаунт в Steam, просто пройдите по ссылке.

До полноценного релиза у The Finals был доступен бета-тест проекта, закончившийся за месяц до выхода тайтла. За все время открытого теста в The Finals сыграло более 7,5 миллионов игроков. При этом в некоторые моменты единовременный онлайн игры в Steam достигал более 260 тысяч геймеров.

На момент написания статьи на ПК в проект играло 152 тысячи, так что можно смело заявить, что The Finals стал абсолютным хитом. Но игра не лишена проблем.

Фото Embark Studios

Режимы игры в The Finals

На данный момент в The Finals доступно два режима, не сильно отличающиеся друг от друга. Оба варианта матчей крутятся вокруг поисков кубов с деньгами и возможности их обналичить в определенных терминалах на карте.

Quickplay

Для «быстрой игры» доступны Quick cash и Bank it. В первой участвуют три команды по три человека, целью каждой из которых является разблокировка сейфа, его доставка для «банкомата» и оборона во время «обналичивания». Победителем объявляется та команда, которая первой наберет нужную сумму денег.

В то же время Bank it — это что-то вроде разминки. Тут в игру вступает уже четыре команды по три человека, которые соревнуются в количестве очков. Во время Bank it вам все также придется бороться за сейфы, собирать деньги и нести их в место обналичивания, но в этот раз внимание защите уделяется меньше.

Фото Embark Studios

Tournaments

Режим турниров также делится на два подраздела. Первый — это обычные турниры, которые крутятся вокруг активации и защиты сейфов. Участвует по четыре команды, сильнейшие две из которых выходят в следующий тур соревнования. Второй подраздел — это рейтинговые матчи в формате турнира.

Для открытия каждого из развлечений вам придется сыграть определенное количество матчей. Когда вы впервые запустите The Finals, вам будет доступен только Quick Cash, ну и, конечно же, туториал. Кроме того, заработанные очки позволят вам открывать экипировку и косметические предметы, так что если вы наиграете огромное количество часов, вы сможете поразить тиммейтов и соперников не только скилом, но и внешним видом.

Фото Embark Studios

Классы в The Finals: быстрый, крупный и нормис

В The Finals вы не найдете классов как в Battlefield, да и от системы специалистов из Battlefield 2042 шутер от Embark Studios тоже далек. Сравнивать The Finals с легендарной серией от DICE не вполне корректно: как ни странно, игра больше напоминает мультиплеерный режим COD, нежели Battlefield.

В самом начале вы выбираете одно из трех телосложений. Да, здесь нет ни пола, ни специализации — за все «классовые особенности» отвечают телосложения.

Игрок, выбравший легкое телосложение, будет делать ставку на скорость и тактику бей-беги. Плюс одной из способностей этого класса является невидимость. Так что если вам не надоест бегать вокруг более плотных и медленных персонажей, то можете взять меч, включить невидимость и поиграть в тихого киллера. Впрочем, эта тактика не так проста, как кажется, особенно учитывая то, какое сумасшествие может твориться в борьбе за заветный приз.

Фото Embark Studios

Если вам нравится танчить и вы готовы пожертвовать скоростью в угоду твердой шкуре, то «плотное» телосложение — ваш выбор. Крупный герой сможет разбивать стены с разбежки, а если в качестве оружия взять молот, то вы больше никогда не захотите себе новый автомобиль, ведь вы и есть машина.

Ну и третий вариант — среднее телосложение, базовым оружием которого является АКМ. Также этот персонаж может выступать в качестве поддержки и следить за здоровьем сопартийцев, регулярно подлечивая их.

На данный момент, несмотря на бетатест, местная система классов далека от идеального баланса, особенно если вспомнить, что в The Finals для убийства соперника иногда может понадобиться целый магазин патронов. C таким time to kill здоровяк при поддержке хиллера становится ультимативным оружием, а быстрый игрок все-таки не умеет наносить такой урон, как класс огнеметчика в Team Fortress 2, который без проблем справлялся даже с подобной связкой в игре от Valve позапрошлого десятилетия.

Фото Embark Studios

Долгий респаун

Кроме несбалансированности классов, одной из самых неприятных вещей в игре от Embark Studios является время ожидания респауна. В бете сидеть без дела игроку приходилось всего пятнадцать секунд, но в релизе это время увеличили до двадцати и больше секунд. В такой динамичной игре как The Finals подобное ожидание смерти подобно, ведь за эти секунды все может в корне измениться.

В одном из матчей из-за долгого ожидания у моей команды не вышло все-таки обналичить сейф: после долгой обороны банкомат все-таки был взят штурмом и очки, за которые боролась команда, отошли противникам. Тем более, что даже если до вашего собственного возрождения осталась пара секунд, но все ваши тиммейты умерли — вам придется снова ждать, ведь включится счетчик возрождения команды. Ну и при перехвате инициативы «кэшаута» счетчик «обналичивания» не сбрасывается, так что иногда случаются обидные ситуации и приз уводят из-под носа всего за пару финальных секунд.

Подобные особенности плохо влияют на темп игры, при этом игрок в одиночку вряд ли сможет справиться с целой командой противника. The Finals все-таки командная игра и сольно уничтожать конкурентов здесь дело не из легких. Впрочем, в одном из моих матчей один из двух тиммейтов покинул матч в самом разгаре боя, но даже вдвоем у нас все-таки получилось довести дело до победы.

Фото Embark Studios

Сеттинг The Finals

Если коротко, то мир The Finals — это зумерская смесь миллениальских «Голодных игр» и бумерского «Бегущего человека». Игрок выступает в качестве участника турнира, который борется за денежное вознаграждение. При этом игра максимально избегает демонстрации насилия. Во время получения урона вы не увидите крови на модельках персонажей, а после смерти противники живописно распадаются на золотые монетки.

Тем временем окружение прекрасно реагирует на урон: все взрывается, дома разрушаются, так что нередки случаи, когда вы, забаррикадировавшись в ожидании врагов на третьем этаже, после атаки внезапно окажетесь на уровне земли.

Атмосфера же некоторых карт пробудит у вас воспоминания о такой прекрасной игре DICE, как Mirror's Edge. Прыгая между зданий Сеула, вы без сомнения вспомните этот революционный проект. Всего на данный момент в игре представлено четыре арены: Monaco, Seoul и мой фаворит Skyway Stadium были доступны еще в бете, а Las Vegas был добавлен в релизную версию.

Да, в игре пока всего четыре карты, и тут мы подходим к следующей крупной проблеме The Finals — малое количество контента. Несмотря на все плюсы геймплея, на данный момент вы фактически сможете сыграть два варианта одного режима всего на парочке карт. А если вспомнить, что баланс также нуждается в полировке, игра от Embark Studios, чтобы стать заметным игроком на рынке, требует большого количества доработок.

Фото Embark Studios

Техническое состояние The Finals

Технически же проект тоже не идеален: хоть окружение яркое и красивое, встречаются редкие проблемы с производительностью. Не обошли стороной игру и критические ошибки: один из матчей однажды закончился на середине по причине вылета игры на рабочий стол из-за проблем движка Unreal Engine 5. На Playstation 5 ситуация стабильнее, но общее время игры на приставке гораздо меньше — клавиатура и мышь больше подходят для шутера.

The Finals выглядит как интересный и затягивающий, но далекий от идеала проект. И хотя я не самый заядлый любитель подобного жанра — подумываю вернуться в игру еще разок-другой, ведь совсем критических недочетов у игры нет, и The Finals выглядит ярко, свежо и, безусловно, затягивает. Однозначно, это один из лучших бесплатных шутеров последних лет.