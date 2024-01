Принц вернулся: стоит ли играть в Prince of Persia: The Lost Crown

Удачное возвращение культовой серии, пусть даже в виде простенького, но стильного платформера.

Даже двумерный платформер Prince of Persia: The Last Crown вызвал большой ажиотаж в среде игроков. Но так ли хороша игра на самом деле? Спойлер — да.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Новый принц и двумерный мир

У Prince of Persia: The Last Crown были все шансы на то, чтобы стать провалом. Первые трейлеры игры не внушали совершенно никакого доверия — странный герой, больше напоминающий западного рэпера, нежели каноничного персонажа культовой серии; переход из 3D-мира в 2.5D-платформер.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Но оказалось, что именно эти изменения позволили игре переоткрыть франшизу по-новому и даж в каком-то смысле, вернуться к своим истокам.

Сюжет не блещет, но и не отталкивает

По сюжету Саргон (так теперь зовут нового «принца») после большой и громкой победы в сражении вынужден отправиться вместе со своей командой в проклятый город Каф, куда отвели похищенного правителя Гассана.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Главный герой встретится с предательством, разочарованием, потерей близких боевых товарищей. Игра, может, и не блещет оскароносным сценарием, но все равно может заинтересовать геймера. А для тех, кто в играх ценит лишь геймплей, он вообще не станет проблемой — все кат-сцены легко пропускаются, а за сюжетом можно следить в фоновом режиме, не отвлекаясь от игры.

Простенькая, но стильная графика

Графика напоминает дорогой AAA-проект, которым являются (или пытаются являться) проекты от Ubisoft. Игра не может похвастаться большим количеством красивыми кат-сцен — большая часть из них — это вообще диалоговое окно со статичными картинками и озвучкой. Но в такой дешевизне виднеется искреннее желание сделать что-то достойное.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

И достойно правда,получилось — команде Ubisoft Montpellier при скудном бюджете удалось и передать сказочную атмосферу Востока, и разнообразить игру различными локациями. Да, пускай, здесь нет красивых и зрелищных видеовставок, но зато есть красивый и зрелищный геймплей.

Скучно не будет

Геймплейно игра представляет собой классического представителя жанра Metroidvania — 2D/2.5D платформера с картой, которую нужно последовательно открывать, разблокируя различные зоны и зарабатывая способности.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

За последние несколько лет любители «метроидваний» наверняка уже успели пресытиться подобными играми, но кто бы мог подумать, что Prince of Persia настолько хорошо впишется в жанр и сможет приглянуться не только старожилам, но и новичкам, а также любителям приключений персидского принца.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

У The Last Crown отличная и драйвовая боевая система, не дающая игроку заскучать. Тут и парирования, и разнообразные противники, к каждому из которых нужна своя тактика, и различный арсенал оружия, который пригодится не только для путешествия, но и в бою. Перчинку в геймплей вносят и различные боссы, для которых также понадобятся своя тактика, реакция и план действий.

Платформинг в игре занимает одну из важных ролей и выполнен на высшем уровне — управлять Саргоном приятно, а преодолевать препятствия, которые стали визитной карточкой серии (такие, как ловушки-шипы в полу и нависающие над землей раскачивающиеся топоры), даже по-своему умилительно.

Идеал — в простоте

При скромном бюджете Ubisoft Montpellier удалось сделать не только достойный продукт, но и один из лучших проектов Ubisoft за последнее время.

Игра настолько понравилась всем, что даже оригинальный создатель серии Джордан Мекнер (он ответственен как за культовые «Пески времени», так и за классику с Dendy) заявил, что Prince of Persia: The Last Crown — именно та Prince of Persia, в которую он сам с удовольствием хотел бы поиграть.

Prince of Persia: The Lost Crown. Фото Ubisoft

Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series, а также для Nintendo Switch, поэтому попробовать ее сможет любой желающий. И это определенно точно стоит сделать, ведь игра не только задала высокую планку для других проектов этого года, но и по-настоящему возродила спящую франшизу Prince of Persia.