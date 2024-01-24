Видеоигры
Статьи
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:55

Принц вернулся: стоит ли играть в Prince of Persia: The Lost Crown

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft
Удачное возвращение культовой серии, пусть даже в виде простенького, но стильного платформера.

Даже двумерный платформер Prince of Persia: The Last Crown вызвал большой ажиотаж в среде игроков. Но так ли хороша игра на самом деле? Спойлер — да.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Новый принц и двумерный мир

У Prince of Persia: The Last Crown были все шансы на то, чтобы стать провалом. Первые трейлеры игры не внушали совершенно никакого доверия — странный герой, больше напоминающий западного рэпера, нежели каноничного персонажа культовой серии; переход из 3D-мира в 2.5D-платформер.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Но оказалось, что именно эти изменения позволили игре переоткрыть франшизу по-новому и даж в каком-то смысле, вернуться к своим истокам.

Сюжет не блещет, но и не отталкивает

По сюжету Саргон (так теперь зовут нового «принца») после большой и громкой победы в сражении вынужден отправиться вместе со своей командой в проклятый город Каф, куда отвели похищенного правителя Гассана.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Главный герой встретится с предательством, разочарованием, потерей близких боевых товарищей. Игра, может, и не блещет оскароносным сценарием, но все равно может заинтересовать геймера. А для тех, кто в играх ценит лишь геймплей, он вообще не станет проблемой — все кат-сцены легко пропускаются, а за сюжетом можно следить в фоновом режиме, не отвлекаясь от игры.

Простенькая, но стильная графика

Графика напоминает дорогой AAA-проект, которым являются (или пытаются являться) проекты от Ubisoft. Игра не может похвастаться большим количеством красивыми кат-сцен — большая часть из них — это вообще диалоговое окно со статичными картинками и озвучкой. Но в такой дешевизне виднеется искреннее желание сделать что-то достойное.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

И достойно правда,получилось — команде Ubisoft Montpellier при скудном бюджете удалось и передать сказочную атмосферу Востока, и разнообразить игру различными локациями. Да, пускай, здесь нет красивых и зрелищных видеовставок, но зато есть красивый и зрелищный геймплей.

Скучно не будет

Геймплейно игра представляет собой классического представителя жанра Metroidvania — 2D/2.5D платформера с картой, которую нужно последовательно открывать, разблокируя различные зоны и зарабатывая способности.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

За последние несколько лет любители «метроидваний» наверняка уже успели пресытиться подобными играми, но кто бы мог подумать, что Prince of Persia настолько хорошо впишется в жанр и сможет приглянуться не только старожилам, но и новичкам, а также любителям приключений персидского принца.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

У The Last Crown отличная и драйвовая боевая система, не дающая игроку заскучать. Тут и парирования, и разнообразные противники, к каждому из которых нужна своя тактика, и различный арсенал оружия, который пригодится не только для путешествия, но и в бою. Перчинку в геймплей вносят и различные боссы, для которых также понадобятся своя тактика, реакция и план действий.

Платформинг в игре занимает одну из важных ролей и выполнен на высшем уровне — управлять Саргоном приятно, а преодолевать препятствия, которые стали визитной карточкой серии (такие, как ловушки-шипы в полу и нависающие над землей раскачивающиеся топоры), даже по-своему умилительно.

Идеал — в простоте

При скромном бюджете Ubisoft Montpellier удалось сделать не только достойный продукт, но и один из лучших проектов Ubisoft за последнее время.

Игра настолько понравилась всем, что даже оригинальный создатель серии Джордан Мекнер (он ответственен как за культовые «Пески времени», так и за классику с Dendy) заявил, что Prince of Persia: The Last Crown — именно та Prince of Persia, в которую он сам с удовольствием хотел бы поиграть.

Prince of Persia: The Lost Crown.
Фото Ubisoft

Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series, а также для Nintendo Switch, поэтому попробовать ее сможет любой желающий. И это определенно точно стоит сделать, ведь игра не только задала высокую планку для других проектов этого года, но и по-настоящему возродила спящую франшизу Prince of Persia.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Медведев победил Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open 2024
Игрокам сборной Канады предъявят обвинения в изнасиловании
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Покер Цыплакова обеспечил «Спартаку» место в кубковой восьмерке
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» подписала новый большой контракт с Зерновым
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чем феномен Palworld — эта игра популярнее, чем Dota 2 и Counter-Strike 2

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости