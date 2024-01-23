В чем феномен Palworld — эта игра популярнее, чем Dota 2 и Counter-Strike 2

ARK и Valheim смешали с Pokemon — получился хит.

Что произошло, если бы Пикачу владел не только силой электричества, но и парочкой пулеметов? Если вы когда-либо задавались подобными вопросами, то поздравляем — вы целевая аудитория нового хита от студии Pocket Pair.

Игра Palworld, вышедшая в раннем доступе 18 января, за первые три дня продалась тиражом более пяти миллионов копий. Единовременный онлайн неожиданного хита составил почти полтора миллиона человек. Одним Пикачу с огнестрелом такую популярность, пожалуй, не объяснить. Разбираемся, что именно привело свежеиспеченный релиз из раннего доступа в топы Steam.

Механики выживания, как в Valheim

В своей первооснове Palworld — это достаточно типичный выживач, который, как и Valheim, стал сверхпопулярным еще в раннем доступе — правда, у того пиковый онлайн был всего 500к, в то время как у Palworld — почти 1,5 млн.

В базовых механиках игры нет ничего необычного, и если вы хоть раз играли в игры подобного жанра, то проект от Pocket Pair не вызовет у вас удивления. Само выживание в игре представлено стандартно, за исключением тех самых палов из названия. Игрок добывает ресурсы, строит жилище, прокачивает персонажа...

Фото Palworld

Питомцы, как в Pokemon

Но давайте вспомним то, из-за чего многие обратили внимание на игру — тех самых палов. Почти в самом начале игры, после редактора персонажа и возведения стартовых строений вроде начального верстака и костра для еды, вы встретите своего первого покемона, точнее пала. Сами разработчики уверяют, что не вдохновлялись вселенной «карманных монстров». Основными же источниками для поиска идей стали такие игры, как Rust, ARK: Survival Evolved, а на дизайн палов и вовсе оказала влияние серия Dragon Quest.

Возможно, Pocket Pair не лукавят и дошли до идеи «карманных монстров» независимо от игр Nintendo, только вот сама механика ловли зверюшек вызывает ассоциации со вселенной Pokemon даже у тех людей, кто знаком с ней не по игре, а по аниме, чей пик популярности в России пришелся на начало двухтысячных.

Для того чтобы поймать дикого зверя, вам понадобится некое сферическое устройство, которое надо кинуть в существо. Единственное, чем отличается Palworld от всем известной серии — это то, что перед поимкой зверушку придется хорошенько отлупить дубиной, и только потом поместить в шарик. Это на самом деле вызывает спорные ощущения, уж больно дико выглядит персонаж.

Фото Palworld

Но перейдем дальше. Заведя питомцев, вы сможете использовать их себе во благо. Каждый из палов хорош в своей области: кто-то прекрасно сеет семена, кто-то занимается поливом, кто-то — прирожденный старатель, ну а кто-то обладает силой огня и без труда разожжет любой костер и приготовит что-то съедобное.

Палы, занимаясь рутинной работой, автоматически прокачиваются и приобретают новые навыки, а их действия со временем становятся все эффективнее и эффективнее. Следует обязательно следить за состоянием своих подопечных, ведь если внешние условия окажутся слишком суровыми, некоторые из работников могут заболеть и даже умереть. И даже если с физическим здоровьем дружочков-пирожочков все в порядке, не стоит забывать и о ментальных проблемах, ведь палы могут впасть в депрессию. Так что нужно завести себе местного психолога, в качестве которого здесь выступает горячий источник, где ваши милые соратники отдыхают, набираются сил и избавляются от выгорания.

Фото Palworld

Исследования, как в The Legend of Zelda

Кроме собственно выживания, в игре есть и приключенческая часть, при создании которой авторы явно вдохновлялись еще одной серией игры от Nintendo — The Legend of Zelda. Хватайте свои шары — самое время отправиться в путешествие. Герой умеет карабкаться по скалам, а для полетов вам доступен глайдер, так что ассоциации с Зельдой не будут покидать вас на протяжении всего приключения.

При этом сам мир наполнен достаточно базовыми активностями: в ходе путешествия вы встретите не только множество видов палов, но и различные сундуки и даже записки с крупицами местного лора.

Кроме зверей, будто бы пришедших из игр Nintendo, в открытом мире обитают и обычные NPС, часть из которых являются браконьерами, так что вы всегда сможете отстоять любимых зверей, задав жару не самым приятным личностям.

В открытом мире вам могут попасться редкие яйца еще не вылупившихся палов, которые потом можно вырастить в своем инкубаторе. А если вы хотите стать лучшим тренером покемонов, то игра позволит вам сразиться с особо сильными представителями фауны местного мира.

Фото Palworld

Нелогичность игры — как один из ее недостатков

Да, говоря о Palworld, невозможно игнорировать слона-Донфана в комнате, и имя ему — палы, вооруженные огнестрелом. Именно эта особенность стала одной из фишек, на которую делали ставку разработчики. При этом именно она выступает в качестве лакмусовой бумажки, подсвечивающей недостатки игры.

Давайте будем честны — в каждом продукте важны хорошая работа с визуалом и соблюдение правил своей собственной вселенной. И тут у Palworld обнаруживается одна из главных проблем. Все представленные в игре механики будто бы не стыкуются между собой. Вы ловите милых зверюшек, лупите их дубинкой, а потом они начинают оборонять вашу базу с автоматом Калашникова в руках: согласитесь, звучит как минимум странно.

Можно списать эту особенность на ранний доступ и использование ассетов в целях экономии, но это не объясняет, что зверушек придется в прямом смысле превращать в полезные материалы, пуская на шерсть и прочие запчасти.

Фото Palworld

Вторичность — еще один минус

Еще одной проблемой проекта является его вторичность, граничащая с плагиатом. Palworld выглядит, как что-то слепленное из механик, идей и визуальных образов других, ставших крайне успешными проектов. Ну а вишенку на торте слизанных образов мы обсудили в начале — палы уж слишком похожи на покемонов.

Местный бестиарий могли создать при помощи нейросетей, в качестве референсов для которых использовались те самые «карманные монстры». В пользу этой теории говорит и то, что на сайте разработчиков нет ни одной картинки с концепт-артом существ — только фото, демонстрирующие работу аниматоров и 3D-художников.

Впрочем, все недочеты не стали для Palworld помехой: за несколько дней игра стала хитом продаж, и, похоже, даже если проект в дальнейшем станет эпицентром большого скандала — это уже будет совсем другая история.

При этом на игру от японцев из Pocket Pair можно посмотреть и под другим углом. Понятно, что при создании игры использовались нейросети — это уже касается этического вопроса плагиата. Являются ли подобные проекты чем-то бездушным и созданным только лишь ради заработка? Или внедрение нейросетей — это единственный выход для небольших независимых разработчиков, которые хотят создать что-то по-настоящему интересное и стоящее без бюджетов ААА-студий?