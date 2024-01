Серия про принца Персии: от худшей к лучшей игре

Идейный предшественник серии Assassin's Creed испытывает затяжной кризис.

18 января вышла новая часть легендарной серии про персидского принца — Prince of Persia: The Lost Crown. За свою 35-летнюю историю серия успела превратиться из платформера в экшен, получить три ремейка, повлиять на индустрию и даже дать жизнь новой, не менее легендарной серии Assassin's Creed.

Казалось, что франшиза, впервые представленная игрокам в далеком 1989-м, навсегда осталась в прошлом, ведь предыдущая игра основной серии выходила в середине 2000-х, а заявленный нынешним издателем «Принца» Ubisoft ремейк Prince of Persia: The Sand of Time попал в производственный ад.

Игра, разрабатываемая Ubisoft Mumbai, первоначально должна была увидеть свет еще в 2021-м, но качество проекта оказалось настолько низким, что его передали новым разработчикам из монреальской студии Ubisoft, которые решили не использовать наработки своих коллег и начали все заново.

Фото Prince of Persia: The Lost Crown

В июне 2023 года, как джинн из лампы, появляется еще одна игра во вселенной «Принца» — тот самый Prince of Persia: The Lost Crown, совсем не похожий на легендарные игры из нулевых и больше напоминающий первые игры серии в жанре платформера, с учетом современных реалий индустрии, конечно.

При этом оценки критиков, уже ознакомившихся с игрой, настолько высоки, что проект на данный момент является второй самой высокооцененный игрой от Ubisoft за последние 10 лет, уступая только Assassin's Creed: Black Flag.

Казалось бы, учитывая проблемы последних проектов французского издателя, не весть какое достижение, но даже сам создатель оригинала Джордан Мекнер, на этот раз не участвующий в процессе разработки, назвал The Lost Crown тем самым принцем Персии, которого он хотел, и неважно, что главным героем на этот раз выступает не заглавный герой франшизы, а молодой воин по имени Саргон.

В честь возвращения легендарной серии мы вспомнили предыдущие проекты о приключениях принца и расставили их в порядке от худшего к лучшему.

8-е место: Prince of Persia 3D (1999)

Фото Prince of Persia 3D (1999)

Третья часть в угоду времени поменяла 2D-визуал на полноценный 3D. Геймплей проекта строился на акробатике, большую часть игры геймер занимался решением головоломок, изредка прерываясь на бои. Боевая система также получила расширение, и теперь принцу стали доступны парные клинки и даже посох.

Prince of Persia 3D, несмотря на относительно неплохие оценки, оказалась одной из самых провальных частей франшизы, и даже сам создатель серии позднее заявлял, что не относит третью часть к франшизе о персидском принце.

Ввиду проблем во время разработки третья часть приключений увидела свет в очень сыром и недоработанном виде. Также игру часто сравнивали с Tomb Raider, и подобные сравнения почти всегда были не в пользу первой 3D-части серии.

7-е место: Prince of Persia: The Forgotten Sands (2010)

Фото Prince of Persia: The Forgotten Sands

Последняя часть основной серии, если не считать вышедшую 18 января The Lost Crown. Проект 2010 года игнорирует перезапуск 2008 года и продолжает историю трилогии Sands of Time. «Забытые пески» — это скорее сюжетное ответвление, события которого происходят в перерыве между The Sand of Time и Warrior Within.

Геймплейно игра опирается на те же столпы, что и игры франшизы, выходившие с 2003 по 2005 год. В The Forgotten Sands вернулись битвы с большим количеством противников, акробатика в стиле трилогии и даже ставшие к 2010 году плохим вкусом QTE-элементы. Кроме этого, в игру добавили RPG-элементы, выражавшиеся в ветках прокачки, названных в честь четырех стихий.

Игра не получила большой популярности и заработала средние оценки как от прессы, так и от массового игрока. В то же время странное решение с игнорированием перезапуска можно связать с выпуском в том же году экранизации о персидском принце с Джейком Джилленхолом в главной роли.

6-е место: Prince of Persia (2008)

Фото Prince of Persia 2008

Спустя три года после «Двух тронов» и выхода первой части Assassin's Creed Ubisoft решилась на перезапуск серии. Видимо, после выхода первой части серии про асассинов, делающей упор на хоть и утрированный, но реалистичный паркур, создатели игры решили, что серия про принца должна отличаться геймплейно, и добавили в акробатические элементы магию.

Теперь при решении акробатических задач и перемещении главный герой может использовать магическую перчатку «цестус» для выполнения сложных элементов. При этом управление стало более интуитивным и требует от игрока меньше точности при исполнении «элементов паркура».

Отдельной особенностью проекта стало наличие напарницы главного героя по имени Элика. Героиня помогала герою как в бою, так и в акробатических элементах. Ну а в боевых столкновениях упор делался на схватки один на один, подобно тем, что были в самых первых частях серии.

Еще одним сильно изменившимся элементом игры стал графический стиль: теперь игрока ждал визуал, отдаленно напоминавший комиксы.

5-е место: Prince of Persia 2 (1993)

Фото Prince of Persia 2

После успеха первой части не заставило себя ждать и продолжение. Спустя четыре года, в 1993-м, вышел сиквел, а главным отличием стали возросшие масштабы. Выросла детализация и яркость картинки, а визуал получился более мультяшным.

В отличие от минималистичного сюжета, вторая часть стала сюжетно более сложной и разнообразной. Герой умудрится пробежаться по крышам домов, посетит руины древних храмов и таинственные пещеры, прокатится на ковре-самолете и даже успеет умереть и воскреснуть в ходе своих приключений. Геймплейно же игра имеет не так много различий со своей предшественницей, так что и ощущения от игры не сильно отличаются от первой части серии.

4-е место: Prince of Persia (1989)

Фото Prince of Persia 1989

Начало пути серии, при разработке которой одной из главных целей гейм-дизайнера Джордана Мекнера стало создание естественных движений персонажей. Заручившись поддержкой брата, Мекнер записывает видео, а потом приступает к их оцифровке, покадрово перерисовывая. Именно такой подход позволил создателю игры добиться передового уровня графики для 1989 года.

Оригинальный «Принц Персии» — это платформер, особенностью которого было ограниченное время прохождения. На то, чтобы выбраться из темницы, куда попадает главный герой, спасти принцессу и пройти игру, игроку дается всего один час. При этом счетчик смертей не ограничен, но каждая из подобных ошибок отправляет персонажа в начало уровня.

Игра получила теплый прием критиков и игроков и даже на момент выхода была в топе лучших игр за всю историю индустрии.

3-е место: Prince of Persia: The Two Thrones (2005)

Фото Prince of Persia: The Two Thrones (2005)

Заключительная часть трилогии «Песков времени». В этот раз разработчики решили совместить лучшие элементы первой и второй частей сюжетной арки, историю которой продолжали «Два трона», а в ходе сюжета новой игры у принца появилось жестокое альтер эго.

Геймплейно игра вернулась к истокам «Песков времени»: акробатические элементы вновь стали иметь большое значение, а игра за «злого принца» разнообразила процесс. Именно разнообразие ситуаций, возможность улучшения кинжала и модные QTE-вставки сделали «Два трона» одной из лучших игр в серии.

2-е место: Prince of Persia: Warrior Within (2004)

Фото Prince of Persia: Warrior Within

Первая часть серии, в разработке которой не участвовал создатель оригинала. Проект резко поменял тон: теперь перед игроком предстала не яркая сказка, а экшен, полный насилия, обнаженки и ненормативной лексики.

При этом сюжет продолжал историю «Песков времени»: главный герой отправился на остров, чтобы предотвратить появление артефактов. В ходе игры герою будут угрожать не только песчаные демоны, но и хранитель потока времени Дахака.

Геймплей основывается на первой части и развивает ее: например, разработчики освежили боевую систему новыми комбо и возможностью подбирать второе оружие. Кинжал времени из предыдущей части игры заменил амулет с такими же свойствами. Но самым важным изменением геймплея стала частичная нелинейность — теперь от действий игрока зависело развитие истории.

1-е место: Prince of Persia: The Sands of Time (2003)

Фото Prince of Persia: The Sands of Time

Первый полноценный перезапуск серии, созданный под крылом Ubisoft, которые выкупили права на серию, при непосредственном участии отца-основателя франшизы Джордана Мекнера.

Разработчики переработали основы игры, и «Пески времени» перестали быть классическим платформером. Акцент был смещен в сторону экшена, при этом акробатика все еще являлась важным геймплейным аспектом игры, так что в ходе прохождения игрок не раз устроит забег по многоуровневым декорациям.

Разработчики взяли лучшие части серии и умудрились сделать все это в несколько раз ярче. Во времена выхода игры все нововведения и элементы паркура выглядели по-настоящему революционно. Отдельной особенностью игры стало использование кинжала времени, с помощью которого главный герой мог замедлять и отматывать время, а также убивать демонов из песка.

Игра собрала множество восторженных отзывов, а со временем «Пески времени» стали классикой и до сих пор любимой частью многих фанатов серии.

C 2010 года крупных игр в серии не выходило, и причин тому может быть несколько. Одной из главных, пожалуй, стал рост популярности Assassin's Creed, выросшей в свое время из концепта Prince of Persia. Интересно, что возвращается «Принц» в момент застоя серии про ассасинов: может быть, впереди нас ждет и новый расцвет франшизы про сказочные восточные земли.