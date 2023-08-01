GTA 6: дата выхода и важные факты о главной игре Rockstar

В GTA 6 будет два главных героя и современный Вайс-Сити.

Rockstar официально подтвердила, что работает над GTA 6, еще в начале 2022 года. Если зайти на сайт компании и пролистать в самую нижнюю часть статьи по GTA 5, то можно обнаружить предложение: «Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части GTA идет полным ходом».

Но с тех пор прошло более года, а официальных новостей о новом проекте так и не появилось. Зато различных инсайдов и сливов — полно. Перечислили в этой статье самые важные из них. И да, когда GTA 6 может реально выйти?

Фото comicyears.com

Дата выхода GTA 6

Всех волнует один и тот же вопрос: когда же GTA 6 выйдет в свет. Так вот, никто до сих пор не знает. Rockstar не оставляла даже примерных сроков выхода GTA 6, не говоря уже о сроках появления хотя бы дебютного трейлера.

Если возвращаться к слухам, то многочисленные источники буквально в один голос заявляют: GTA 6 выйдет до конца 2025 года. Инсайдер под никнеймом Tez2 дает еще более точную информацию. По его сведениям, GTA 6 почти готова и может выйти либо в конце 2024 года, либо в начале 2025 года.

На данное временное окно намекнуло (специально или случайно?) и издательство Take-Two, владеющее студией Rockstar. В своем годовом отчете еще в конце мая 2023 года издатель спрогнозировал увеличение своей прибыли с пяти миллиардов долларов до восьми в течение двух лет. А какая другая большая ААА-игра может принести Take-Two такие деньги, если не GTA 6?

Так вот, делаем выводы: если все слухи о дате выхода игры подтвердятся, то GTA 6 мы увидим в лучшем случае не раньше конца 2024 года. А скорее всего — в первой половине 2025 года. Тогда, скорее всего, Rockstar представит дебютный трейлер игры либо в конце текущего года, либо в начале 2024 года.

Вернется ли Вайс-Сити в GTA 6

18 сентября 2022 года произошла крупнейшая в истории компании утечка, в результате которой в Сети появились десятки видеороликов и скриншотов ранней версии GTA 6. Rockstar подтвердила, что кадры реальны, но не отражают всей сути игры. Хакер-подросток, сливший раннюю версию новой части GTA, был признан невменяемым по результатам психолого-психиатрической экспертизы, так что не получил реального срока.

Утечка, как говорит Rockstar, не повлияла на планы компании, но дала фанатам франшизы некоторое понимание о новой части. На одном из слитых скриншотов была показана подземная железнодорожная система с надписью Vice City Metro. Это говорит о том, что действие GTA 6 развернется в Вайс-Сити.

Фото denofgeek.com

Естественно, сейчас город будет выглядеть иначе по сравнению с тем, что мы видели в GTA: Vice City, — как минимум появятся современные устройства, машины, а сам мегаполис станет в несколько раз крупнее.

Появление NPC со смартфонами в руках — еще одно доказательство того, что действие GTA 6 развернется в современной версии Майами. Некоторые фанаты обратили внимание, что один из главных героев ссылается на смерть генерального директора LifeInvader, которого убил Майкл Де Санта еще в GTA 5. Так что есть вероятность, что сюжет GTA 6 развернется после событий GTA 5.

Сколько будет главных героев в GTA 6

В GTA 5 было три главных героя — Тревор, Майкл и Франклин. В GTA 4, GTA: San Andreas и в более старых частях серии — один. Двух главных героев серия еще никогда не видела, и GTA 6 в этом плане может изменить эту тенденцию.

На данный момент известно, что помимо мужского персонажа в GTA 6 будет еще и женский персонаж. Джейсон и Люсия — именно так звать потенциальных героев новой части. По слухам, они будут либо возлюбленной парочкой, ставшей на тропу преступности, либо братом и сестрой.

Вероятно, система переключения между персонажами, подобно той, что есть в GTA 5, будет реализована и в GTA 6. В одном из слитых роликов показано, как парочка вместе грабит закусочную, причем игрок управляет лишь одним из персонажей, в то время как за другого отвечает искусственный интеллект.

Карта GTA 6 — мир игры будет самым большим за всю истории серии

Инсайдеры сообщают, что карта в GTA 6 будет самой большой за всю историю серии. Игрок сможет побывать не только в серьезно застроенном Вайс-Сити, но и далеко за его пределами. В частности, на юге возле болотных угодий Эверглейдс и во Флориде-Кис — цепочке из тропических островов.

Фото Соцсети

Кроме того, часть миссий пройдет на острове Куба. Это будет своего рода флешбэк, рассказывающий о прошлом героев. Ранние проекты предусматривали включение нескольких городов Северной и Южной Америки, но вроде как авторы отказались от изначальных амбиций, решив сконцентрироваться на разработке живого и реалистичного Вайс-Сити и его окрестностей.

Предполагаемый размер карты GTA 6 по сравнению с GTA 5 представлен на фото ниже. Это лишь концепт, который может не иметь ничего общего с реальностью.

На каких платформах выйдет GTA 6

Можно с уверенностью сказать, что GTA 6 разрабатывается с упором на современные технологии, заложенные в PlayStation 5 и Xbox Series. Эта игра должна стать по-настоящему революционной и нагрузить консоли по полной. Что касается PS4 и Xbox One, то, скорее всего, игра не появится на них.

Игроки считают, что консоли старого поколения просто не потянут масштабы грядущей GTA. Кадры альфа-версии показывают, что новая игра предложит реалистичные визуальные эффекты и улучшенную физику по сравнению с GTA 5. Учитывая большие размеры города и близлежащей территории, маловероятно, что устаревшие консоли эффективно справятся с нагрузкой. А значит, надо заранее обзавестись либо современной консолью, либо мощным ПК.

GTA 6 будет более реалистичной за счет новых механик

В угоду большей реалистичности в GTA 6 появятся механики, которых не было ранее. Известно, что появятся ограничения на перенос оружия. Часть своего огромного арсенала придется оставить где-то в сумке либо в машине.

Кроме того, герои будут уставать, хотеть кушать и воды. Полицейские перестанут появляться «из воздуха», а будут подъезжать к месту преступления с задержкой. Также копы научатся запоминать номера машин, так что обычной покраской автомобиля уже не отделаешься. Если достичь 6-звездочного уровня розыска, то вас начнут искать военные с вертолетами и танками.

Помимо всего прочего, в GTA 6 появятся водные развлечения вроде серфинга, можно будет ползать по земле, носить оружие за спиной и кастомизировать авто как душе угодно. Можно будет даже регулировать расположения кресел у руля.

Фото GTA 5

Сколько денег потратят на создание GTA 6

По словам популярного за рубежом инсайдера Тома Хендерсона, GTA 6 станет самой дорогой игрой в истории индустрии. На создание игры уйдет более 2 миллиардов долларов, а уже сейчас вложено более одного миллиарда.

Для сравнения: тот же Cyberpunk 2077 обошелся в 330 миллионов долларов, а на Call of Duty: Modern Warfare 2 потратили около 500 миллионов.

Если же говорить исключительно про GTA, то на четвертую часть Rockstar потратила около 100 миллионов долларов, а GTA 5 обошлась в 250 миллионов долларов. Понимаете, насколько же фундаментальная игра нас ждет?