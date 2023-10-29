Team Spirit — в главном финале The International 2023 по Dota 2: в чем секрет успеха российской команды

До второго Аегиса в истории клуба остался один шаг.

Сегодня ночью, 30 октября в 00:00 мск, на стадионе «Клаймэт Пледж-арена» в Сиэтле пройдет финал главного турнира по Dota 2 — чемпионата мира The International 2023 с призовым фондом более $ 3 млн.

Второй финалист определится в 20:00 мск в финале нижней сетки. А первый уже известен: это российско-украинская пятерка Team Spirit, которая уже побеждала на The International 2021.

Есть ли у нашей команды шансы на второй титул (спойлер: да, и очень неплохие) и за счет чего «драконы» могут продолжить победную серию — в нашем предфинальном материале.

Команда — в своей лучшей форме

Стоит вспомнить, что текущий сезон для Team Spirit начинался далеко не лучшим образом. На прошлом The International действующие чемпионы вылетели в первом раунде плей-офф, после чего решились на изменения в составе: TORONTOTOKYO в миде заменил молодой талант Денис Larl Сигитов.

Ларл и Team Spirit потратили слишком много времени для адаптации. Новичок много ошибался, а остальная четверка делала упор на боковые линии, часто оставляя его без поддержки. Если TORONTOTOKYO в таких ситуациях мог найти себе место на карте, Larl долго не мог понять, чего от него хотят тиммейты.

Team Spirit Larl справа. Фото Team Spirit.

Лишь к середине лета «драконы» определились со стилем игры, который им подходит. И вспомнили, как побеждать: внезапное для многих чемпионство на супертурнире Riyadh Masters 2023 с призовыми $ 15 млн укрепило успех на DreamLeague за три недели до «Инта».

Получилось так, что команда приблизилась к своему пику как раз к старту чемпионата мира — в отличие, например, от Gaimin Gladiators, которая после трех выигранных «мейджоров» просто устала и провалила старт The International.

Особенно важно, что Team Spirit смогли сохранить эту форму до The International. Беспроигрышная серия выросла до 24 матчей, а за весь чемпионат русскоязычный коллектив уступил лишь на двух картах, выиграв 16.

«Драконы» отлично попали в мету

Важно, что патч 7.34 подходит к стилю «драконов» и предпочтениям наших игроков по конкретным персонажам. Так, пока еще действующие чемпионы Tundra привезли устаревшие стратегии и закономерно вылетели на ранней стадии.

Team Spirit же хорошо подходит спокойная «Дота», в которой игры часто затягиваются на 50-60 минут. Во многих матчах наша команда начинает вторым номером, но прекрасно понимает, что станет сильнее оппонента — и будто играючи переворачивает ход встречи.

Керри Yatoro предпочитает традиционные хард-керри типа Morphling, Muerta и Phantom Assassin. Офлейнер Collapse любит играть на активных героях, которые в одиночку способны сотворить маленькое чудо: Magnus, Spirit Breaker и Night Stalker. Капитан Miposhka отлично играет на Enchantress — и все эти персонажи невероятно сильны в современной Dota 2.

Yatoro. Фото Team Spirit

При этом нельзя сказать, что Team Spirit банально повезло с патчем. Саппорты команды реже остальных берут героев, которые потом способны превратиться в дополнительных керри. Кор-игроки подготовили метовых персонажей, которых раньше использовали не так часто. Вернее будет утверждать, что Team Spirit и мета Dota 2 встретились где-то посредине, но так ли это важно?

Важно лишь, что перед финальным матчем пятерка Ярослава Miposhka Найденова выглядит как идеальный коллектив без слабых мест. По крайней мере, так кажется.

Что по соперникам?

Неудивительно, что команда с восемью победами в восьми матчах считается фаворитом сегодняшнего финала. Игроки Team Spirit находятся в потрясающей форме, хотя то же самое можно сказать еще о двух командах, попавших в топ-3. Но сравнима ли мощь GG или LGD с «драконами»?

Со Spirit сыграет победитель очного матча, который пройдет незадолго до гранд-финала. Многие до сих пор спорят, какой путь к финалу лучше — разогревочный матч или отдых после триумфа в верхней сетке, но мы остановимся на том, что ни у Spirit, ни у их соперника явного преимущества из-за этого не будет.

Что же касается силы потенциальных соперников, один из них против «драконов» уже сыграл. В финале верхней сетки Мипошка и Ко встретились с LGD Gaming и оказались сильнее — 2:0. Не сказать, что это была легкая прогулка, учитывая, что первая карта длилась 76 минут, но наша команда смотрелась немного сильнее.

PSG. LGD. Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53281790505/

В теории за сутки китайская пятерка может нивелировать свои ошибки, лучше подготовившись к Team Spirit. Но, если честно, пока в это верится с трудом — скорее Team Spirit исправит свои ошибки и будет действовать еще увереннее.

Gaimin Gladiators — вариант посложнее. Европейский ростер был непобедим большую часть сезона, выиграв пять турниров, в том числе все три «мейджора», но к осени растерял свою прыть. Старт на The International получился очень неоднозначным, но сейчас GG прибавляет с каждым матчем, напоминая самих «спиритов» образца 2021 года.

«Гладиаторы» в идеальной кондиции могут бороться с Team Spirit на равных, но даже в последних играх часто торопятся и ошибаются в простых ситуациях. Кажется, что «драконы» в финале таких провалов не простят — если, конечно, соперник не научится действовать более дисциплинированно.

Пока Team Spirit действительно выглядит безоговорочным претендентом на Аегис. Второй титул совсем рядом, хотя не стоит забывать, что на The International чудеса — далеко не редкость. Что будет в финале, не может предсказать никто.