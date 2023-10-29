Таким образом, Team Spirit уже обеспечила себе на турнире как минимум второе место, выйдя в главный финал, который состоится в ночь с 29 на 30 октября, а именно 30 октября в 00:00 по мск.

В случае успеха в гранд-финале победа на The International 2023 станет второй для Team Spirit — ранее «Драконы» уже побеждали на турнире. Это было в октябре 2021 года на The International 2021 — тогда Team Spirit приехала на турнир в качестве андердога и обыграла все тех же PSG.LGD в решающем матче.