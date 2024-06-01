Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:25

FIFA делает новый симулятор футбола — он «будет лучшим»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото EA

Международная федерация футбола, более известная как ФИФА, выпустит новую часть знаменитого футбольного симулятора, ранее создававшегося EA — теперь эта серия называется EA Sports FC. В ФИФА заявляют, что новая игра будет, как и все, что они делают — самой лучшей. Разумеется, федерация не будет сама писать код и рисовать модели футболистов — этим займется пока неназванный партнер.

EA&nbsp;Sports&nbsp;FC 24. У Electronic Arts появился соперник? 2К собирается выпустить FIFA 2K25

Впрочем, судя по слухам, этим таинственным партнером стала студия 2K Sports, занимающаяся баскетбольной франшизой NBA 2K. Все по тем же слухам в новой FIFA появятся сразу 35 лицензированных лиг и более 800 клубов. Разумеется, даже приблизительная дата выхода игры пока не известна.

Источник: DTF
1
0
Читайте также
Грман рассказал, что ему желали смерти после перехода в КХЛ
Спецслужбы Франции обвинили гражданина России в олимпийском терроризме
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
В США предупредили о грядущем кризисе для ВСУ этим летом
Москвичи рассказали о последствиях прошедшего в столице ливня
Популярное видео
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зачем нужна PS5? Sony продолжит выпускать свои игры на ПК

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости