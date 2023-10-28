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The International 2023: полуфиналы лузеров и финал виннеров — превью матчей, сетка и расписание

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
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Team Spirit.
Фото https://www.flickr.com/photos/dota2ti/53281668994/
Две российские команды до сих пор в строю.

На The International 2023 осталось сыграть не так много матчей. А именно финал виннеров, два полуфинала лузеров, малый финал лузеров, финал лузеров и непосредственно сам гранд-финал.

По результатам четвертьфиналов на турнире осталось только две команды, представляющие СНГ-регион Team Spirit и BetBoom Team.

«Драконы» уже обеспечили себе как минимум третье место на турнире, а поражение от LGD не лишит их шансов на трофей они просто упадут в финал лузеров. А вот BB Team уже не имеет права проигрывать.

Раписание полуфиналов в нижней части сетки на The International 2023 и фавориты матчей

Откроет предпоследний игровой день на чемпионате полуфинал в лузерах: Team Liquid сыграет с Gaimin Gladiators начало поединка 28 октября в 20:00 мск.

Фаворитом матча букемкеры выделяют Team Liquid, хотя Gaimin Gladiators способна преподнести сюрприз.

Но для российских болельщиков интересен прежде всего второй полуфинал, так как в нем сойдется китайская команда Azure Ray и российский коллектив BetBoom Team. Проигравший покинет турнир, а сам поединок начнется в 23:00 мск.

Фаворитом встречи является российская команда. BetBoom Team одержала три матча в нижней части сетки — и все они были на вылет. На групповом этапе соперники уже встречались тогда BB легко разобралась с китайцами.

Победители полуфиналов в нижней части сетки отправятся в малый финал лузеров, который начнется 29 октября в 05:00 мск.

Расписание финала виннеров на The International 2023: фаворит матча Team Spirit vs. PSG.LGD

Главное противостояние дня поединок Spirit с PSG.LGD в финале виннеров. Оба соперника заряжены и находятся в прекрасной форме, но один из них отправится в гранд-финал, а другой в финал лузеров. Начало 29 октября в 02:00 мск.

The International 2023. Team Spirit уже обеспечила себе на The International 2023 как минимум третье место

Фаворитом финала виннеров (по мнению букемкеров) является Team Spirit, которая не проигрывает уже на протяжении 23 матчей.

The International 2023: где смотреть полуфиналы лузеров и финал виннеров на русском языке

Решающие матчи на The International 2023 по Dota 2 на русском языке можно будет посмотреть, как и прежде, на официальном канале чемпионата на Twitch. Еще матчи на русском показывают на канале Dota 2 на YouTube.

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