Лучшие мобильные игры 2023 года на iOS
В прошлый раз мы рассказали о лучших мобильных играх на Android, вышедших в течение 2023 года, а значит настало время подвести такие же итоги, но на устройствах Apple. Собрали лучшие мобильные игры на iOS, которые вышли за последние 12 месяцев. При оценке учитывались несколько факторов: награды в индустрии, популярность, отзывы пользователей и доступность в России.
Honkai: Star Rail
Жанр: RPG
Дата выхода: 26 апреля 2023 года
Русский язык: есть
Цена: бесплатно
Лучшая мобильная игра 2023 года по версии App Store Awards и The Game Awards. Ее разработчиком выступила китайская студия miHoYo, которая должна быть хорошо известна всем любителям Genshin Impact.
Honkai: Star Rail позволяет отправиться в исследование безграничного космоса. Командная боевая система, захватывающая музыка, продуманные диалоги и стилистика в духе «Геншина» точно не оставят равнодушными.
Lost in Play
Жанр: головоломка
Дата выхода: 12 июля 2023 года
Русский язык: отсутствует
Цена: демо-версия бесплатна, полная — 499 рублей
Увлекательная головоломка в жанре «укажи и щелкни». Вы очутитесь в мире детского воображения с большим количеством красочных существ и загадок.
Главная цель — помочь брату и сестре добраться домой. К сожалению, после четвертого эпизода требуется купить полную версию игры.
Reverse: 1999
Жанры: пошаговая стратегия, RPG
Дата выхода: 26 октября 2023 года
Русский язык: отсутствует
Цена: бесплатно
Действие игры разворачивается в последнем дне 1999 года. В результате стихии время начинает идти в обратном направлении, что приводит к катастрофе. Вам предстоит разгадать тайну этого феномена и спасти человечество.
Pickle Pete: Survival RPG
Жанры: RPG, шутер, рогалик
Дата выхода: 26 января 2023 года
Русский язык: есть
Цена: бесплатно
Арена-шутер с видом сверху и автоматическим огнем. Широкий выбор оружия поможет с легкостью отбивать бесконечные волны мутантов, а глубокая система развития позволит раз за разом открывать для себя что-то новое. В сочетании с красивой графикой это создает незабываемый игровой процесс.
WHAT THE CAR?
Жанр: гоночная игра
Дата выхода: 4 мая 2023 года
Русский язык: есть
Цена: в подписке Apple Arcade (199 рублей в месяц)
Причудливая игра, в которой вы управляете машиной с ногами вместо колес. Вас ожидают сотни любопытных уровней, непростые головоломки, полеты на ранце, красивые трассы и многое другое. Это больше, чем просто гонка.
Pizza Hero
Жанр: рогалик
Дата выхода: 22 августа 2023 года
Русский язык: отсутствует
Цена: бесплатно
Захватывающая стрелялка, где в роли главного героя выступает отважный кусок пиццы. По мере прохождения уровней вам будут открываться новые ингредиенты, которые дают уникальные способности. Уничтожайте врагов, спасайте домашних животных и прокачивайте рецепт любимого блюда.
Pocket City: Карманный город 2
Жанр: градостроительный симулятор
Дата выхода: 8 апреля 2023 года
Русский язык: есть
Цена: 449 рублей
Станьте мэром и создайте 3D-мегаполис. Вам решать, где располагать объекты, проводить дороги и устанавливать достопримечательности. А когда строительство надоест, переключайтесь на персонажа и управляйте им от 3-го лица.
EA SPORTS FC Mobile
Жанр: футбольный симулятор
Дата выхода: 26 сентября 2023 года
Русский язык: есть
Цена: бесплатно
Культовый спортивный симулятор, который известен многим под брендом FIFA Mobile. Из-за разрыва отношений с Международной федерацией футбола теперь игра выходит под новым названием. Она обладает многомиллионной базой фанатов и уверенно возглавляет категорию «Спорт» в App Store.
Stone Story RPG
Жанр: RPG
Дата выхода: 26 июля 2023 года
Русский язык: есть
Цена: бесплатно
Погрузитесь в царство тьмы и отправьтесь в геройское путешествие. Игра создана на основе ASCII-графики, которая придает ей запоминающийся ретростиль. Уникальная крафтовая система позволяет объединять любые две вещи, создавая множество различных вариаций. Чтобы найти их все, придется потратить достаточное количество времени.
Viking Rise
Жанр: стратегия
Дата выхода: 13 апреля 2023 года
Русский язык: есть
Цена: бесплатно
Многопользовательская онлайн-стратегия, в которой вам предстоит возглавить племя викингов. Стройте собственные города, сокрушайте противников, захватывайте и покоряйте новые территории. В игре присутствуют не только наземные бои, но и полноценные морские сражения.