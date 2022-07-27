Журова назвала возможную причину отказа в выдаче визы киберспортсмену Москаленко

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что киберспортсмену Ивану Москаленко отказали в выдаче американской визы, из-за чего он не сможет принять участие в турнире PGL Arlington Major — 2022 в США.

«Эта ситуация с нарисованной буквой могла повлиять на отказ в выдачи визы. Совершенно уверена, что сейчас буква Z может явиться тем, что она будет причиной того, что не дадут визу любому гражданину. Например, мы знаем, что было с нашим гимнастом. Его вообще дисквалифицировали. Букву Z сейчас использовать нельзя. Тебя, скорее всего, либо дисквалифицируют, либо каким-то способом накажут», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В апреле Москаленко, также известный как Pure, нарисовал букву Z на мини-карте во время игры. После киберспортсмен записал видеообращение, в котором заявил, что случайно нарисовал этот символ и не хотел никого оскорбить.